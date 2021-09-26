Dear Jane演唱會｜Tim公器私用勁自肥　向楊洛婷冧唱《愛的呼喚》

《Dear Jane Pendulum Tour 2021》今晚（25/9）在紅館舉行最後一場演出，在《永遠飛行模式》和《也許我不會活多一歲》後，Tim不但把《2084》送給女兒Tania，更跪在她面前唱副歌，相當甜蜜。

Tim向老婆楊洛婷和女兒Tania唱冧歌。（陳順禎攝）

及後在《身體語言》和《給防護罩一吻》，Dear Jane分別邀得MISS JANNI和王嘉儀（Sophy）一起合唱。其後舞台升到半空，並慢慢旋轉，他們也先後唱出《人類不宜飛行》和《哀的美敦書》。隨後Tim拿起結他，四子也坐在木箱上長期《別說話》、《草戒指》，當舞台轉到楊洛婷（Rabee‘a）和Tania前時，Tim也不忘感謝老婆和岳母一起照顧家中小孩，除了大叫「Love you」，更長期《愛的呼喚》送給Rabee'a，非常甜蜜。在《世上唯一雙細胞》前，Howie更笑言單身觀眾把握機會，要「單身出嚟，雙身出去」。

輪到四子獨唱時間，Jackal、Nice、Howie和Tim先後翻唱《I Wish》、《神奇的糊塗魔藥》、《網絡安全隱患》和《Let it go》。其後Dear Jane再換上另一套服裝，唱起《最後一次》、《未開始已經結束》後，他們上到升降台，在半空中唱起《經過一些秋與冬》、《只知感覺失了蹤》和《哪裡只得我共你》，全場觀眾一邊揮動手機電筒，一邊大合唱，氣氛熾熱，Tim也向觀眾坦言：「多謝你哋令我哋嘅音樂變得咁有意義。」

Tim：「多謝你哋令我哋嘅音樂變得咁有意義。」（陳順禎攝）

在《二十年後的我》前，Nice坦言過去開騷時一直不敢把這首歌放進歌單內，認為樂隊的發展進程與歌曲所述的差得太遠，不過近年就改變了想法：「呢首歌好似我哋嘅預言書，覺得我哋慢慢好似做到呢首歌所講嘅嘢。」期間他也感動得忍不住淚水。

打鼓叻的Nice也非常感性。（陳順禎攝）

來到Encore，四子在演唱《遠征》後，Howie也憶起剛剛加入華納時，首場戶外演出只得3位觀眾，首場售票音樂會《GAMMA LIVE》在第一個星期只售得7張票，最後也需要把本來容納600人的會場分成一半。最後他們唱過《聖馬力諾之心》和《銀河修理員》後，觀眾似乎未肯收貨，依然留在坐位大喊Encore。結果四子順應民意回到台上，玩起《羽毛鱗刺》、《放大假》，及成軍以來第一首歌《男兒當打交》，合共三首Punk Rock作品，正式為五場紅館騷劃上句號。