專訪｜Dash認與Hey Joe Trio合作前因Gary離世崩潰：唔想再做呢行

即將在明日（30/9）的《圍爐. 樂Live Band音樂會》中，與Pandora及FIESTER聯手演出的三人樂隊Hey Joe Trio（簡稱：HJT），早前透過《最耀眼》向監製唐奕聰（Gary）致敬。作品由Gary好友C.Y.Kong監製，並邀得Mr.低音結他手（Dash）獻聲。

Gary在生前一直有提攜本地新晉樂隊，也曾經與HJT和Mr.合作，這次Dash選擇接受C.Y.Kong邀請，是看中HJT製作新歌的動機：「其實佢哋有呢個心意，藉歌表達自己嘅心思，其實我一直都覺得做歌就係要咁，應該係將你想講嘅嘢擺入去。不過大家聽唔聽到就係另一回事，可能有啲人聽到就知講緊咩事，但係有啲人會唔明，唔緊要嘅，自己點意會呢樣嘢最緊要。」

不過《最耀眼》聽起來卻是一首帶有嘉年華氣氛的作品，在別人眼中，似乎稱不上是一首談及離別的作品。其實這是HJT低音結他手Patten的意思：「我哋經歷完唐生走咗，亦都見到依家嘅大環境係好多人移民，成個香港都好唔開心，我哋希望透過音樂話畀大家聽，我哋仲可以一直奮鬥落去，Life goes on。」

撰文：劉傳謙

攝影：陳順禎



四人身處Dash的工作室接受訪問，期間有說有笑，看不到那股前輩與後輩之間的隔膜。（陳順禎攝）

Dash對獲邀獻聲感驚訝

雖然HJT過去曾擔任Mr.內地巡唱的暖場嘉賓，但Dash坦言自己對三位小伙子的認識並不深，直至《最耀眼》的出現，才有機會深入認識他們。記得當時收到C.Y.Kong邀請時，Dash也感到非常意外：「吓，佢傻㗎？Gary身邊有好多人都係唱歌嘅，咁多人唔搵搵我？不過我第二個回覆就係『好呀，驚你呀？』但係我一聽完之後就覺得好痴線，首歌嘅key（音調）太高啦。」

Gary身邊也有很多實力唱將，不過C.Y.Kong就示意與Dash合作。（陳順禎攝）

與其說Dash與HJT合唱，不如說是Dash以另一種方式參與其中：「我諗主要唔係搵我嚟唱，而係參與佢哋做出嚟嘅歌。我本來係彈Bass嘅，唔通我又再彈多條Bass落去咩？如果係咁，首歌就會太過重型。我諗起自己夾band嘅時候都會唱啲和音，最後我同C.Y.講，如果我唱唔到嗰個key都可以嘅，但係佢接唔接受我唱低八度先？佢ok，我就ok。」正因看中HJT的心意，Dash決定要完整保留最初的旋律及編曲。

Dash是低音結他手出身，衡量過音樂風格後，決定不在歌曲中多加一段低音結他，於是透過歌聲參與這次企劃。（陳順禎攝）

至於Dash形容這次是HJT「在音樂上的眾籌計劃」，是因為在C.Y.Kong穿針引線下，Mr.結他手MJ（譚傑明）、黃丹儀、鍾達茵（Pam）及其他公司同事都有參與其中。主音Joe直言在製作過程中感受到大家懷著相同理念，隔膜也隨之消失：「例如我哋會傾Bass，我哋都會聽Radiohead，其實講得音樂都唔會有啲咩問題。」

在訪談過程中，完全看不出Hey Joe Trio和Dash中間有甚麼隔膜。（陳順禎攝）

監製C.Y.Kong身兼和音自癒

談起那些小細節值得聽眾留意，Patten透露這次獲C.Y.Kong開金口擔任和音：「因為呢首歌本身個key高，如果只係得一把人聲會顯得個力量有啲薄，於是除咗Dash，仲有Pam姐幫我哋唱和音。但係我有一日收到電話，同我講C.Y.會唱和音，『吓？』呢位傳奇級嘅監製，我哋都聽過好多佢嘅歌，但係永遠都唔會聯想到佢嘅樣、佢唱歌同講嘢嘅聲，但係今次佢就獻出咗自己嘅歌聲，為呢首歌加咗一陣力量。」說畢，Joe也想起陳奕迅《超人的主題曲》中，C.Y.也曾經唱過和音，此時Dash笑說：「其實唔需要再追究仲有咩歌有佢把聲，你哋首歌有就夠。我話你知，我哋啲歌都未有佢把聲呀！」

難得有C.Y.Kong參與和音部份，確實是相當幸福。（陳順禎攝）

及後Dash收回笑容，也憶起Gary離世後的一段低潮期，過程中也與C.Y.互相勉勵：「Gary過身嘅時候我喺澳門，我崩潰、企返身嘅時候都係喺澳門。我記得自己崩潰緊嘅時候，我同C.Y.講『我唔想返香港，唔想去佢嘅火花，唔想再做呢行』嗰陣係去到乜都唔想做嘅程度，佢好坦白咁同我講，話佢當時冇崩潰嘅想法，佢係Gary一個幾貼身嘅朋友，要好實質咁幫手處理唔同嘅問題，包括要照顧埋Gary太太，但係都有講過自己會喺唔應該崩潰嘅時候崩潰。結果到火化嗰日，佢行埋嚟同我講，輪到佢啦。」在Dash眼中，C.Y.經歷過崩潰和沉澱，到這次願意獻聲，也是一種療癒、重新振作的方法。

Dash坦言有一段時間曾想過退出娛樂圈。（陳順禎攝）

紀念Gary後反思人生散聚

在Patten心中，這首歌除了用作紀念Gary，也正好反思著人生中出現過的各種散與聚。他坦言：「我都幾經常喺呢啲關口出現，屋企人有事，經歷過接近生離死別嘅時候，其實呢首歌寫嚟都係叫自己要保持正面。有好多年自己都會諗埋一邊，成日怨點解呢件事會發生喺我身上，但係呢啲嘢都係會令我成長，會諗點樣用一個更好嘅方法應對呢件事。慢慢延伸出去，如果成個大環境氣氛好啲，我哋都會開心啲。」

Patten希望用嘉年華式編曲蓋過作品帶來的傷感。（陳順禎攝）

Joe認為自己性格樂觀，思想上會保持正面，經歷過Gary離世後也很快學懂如何處理情緒：「發生咗呢啲事，第一時間你都唔會開心得去邊，嗰種情緒一定會嚟，但係我會覺得呢啲情緒係有用，對你嚟講都係健康，唔可以特登扮冇嘢。不過喺呢個過程中都要諗通，發生咗嘅都發生咗，但係未來都係光明，真係要有呢個諗法。」

Joe（中）認為自己思想較樂觀正面。（陳順禎攝）

而臉帶笑容的鼓手Sam，原來在面對分離時會有負面想法，又笑說：「我懷疑笑住講唔開心係一個病。」他坦言遇到與朋友、親友離別時，自己會鑽牛角尖：「近年氣氛好差，開始會有好多朋友離去，其實喺唐生走之前，我一直都覺得離別係傷感，會搵返之前嘅相，怪責自己以前做漏或者做得唔好嘅嘢。不過唐生走咗嘅時候又冇呢個諗法，可能佢本身份人都好正面，留低畀人嘅感覺就係成日都笑，呢啲就係我要喺唐生身上學習嘅嘢。」過去甚少在訪問中表達意見的Sam，話畢後也得到Patten和Joe拍手鼓勵：「呢次係咁多年訪問之中，佢講嘢講得最多嘅一次！」

臉掛笑容的Sam，卻在面對離別時相對悲觀。（陳順禎攝）

Dash也談起近年的移民潮，面對社會環境的低氣壓，他開始調整自己人生觀：「大家成日講『修身齊家治國平天下』，但係一個地方入面有幾多個人要『治國平天下』呢？做好咗『修身』同『齊家』先啦，將複雜嘅問題簡單化先。」他也想到Gary的家人絕對會比自己更傷心，於是提醒自己盡快振作，盡力幫助家人：「例如佢太太有需要幫手，咁就出嚟幫手，搬嘢、執嘢都好，甚至有朋友同佢食飯、踩單車，呢啲就係我哋要做嘅嘢。離開咗嘅人本身都有佢哋好錫嘅人，我哋可以嘅話就幫離開咗嘅人關心、照顧佢哋，呢個都係治療自己傷痛嘅方法。」