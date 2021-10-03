胡鴻鈞出道9年首度開演唱會　親自構思主題：自己10年來嘅里程碑

出道9年的胡鴻鈞（Hubert）早前接受電台訪問時已經透露，接近年底時將有一件大事發生，歌迷紛紛猜測Hubert是否會舉行演唱會。他日前正式宣布好消息，將會於11月26-27日進軍九展Star Hall，舉行一連兩場《胡鴻鈞 2021 The Day After 演唱會》。門票在星期二（5/10）開始優先訂購，並將於星期五（8/10）公開發售。

Hubert終於開演唱會啦！

今次是Hubert首次個人賣票演唱會，Hubert直言非常興奮：「好多朋友、fans成日都催促我開演唱會，知道大家等咗好耐，一直畀心機去製作好多屬於自己的音樂，同埋累積唔同嘅演出經驗，今年係一個好時機，希望大家都會去買飛支持我，要多謝成就今次演唱會嘅各單位。」

這次是Hubert第一次開售票演唱會！

今次演唱會的主題「The Day After」是由Hubert構思，他解釋：「同導演提出係自己10年來嘅一個里程碑，除咗回望以前曾經的歷程，更加係對未來嘅一些展望，自己近年都不停跳出舒適圈，去跟唔同嘅音樂人合作，嘗試更多唔同嘅曲風，尋求音樂上嘅一啲突破，希望俾大家睇到不一樣的胡鴻鈞。」

Hubert親自構思演唱會主題。

由初次嘗試R&B的《心跳移植》、到自嘲的《整親》、到近期嘗試Lo-Fi的《今天不營業》，均跳出一貫Hubert慣常唱慘情歌的框框，他對得到外界肯定感到高興：「呢個自己任性嘅嘗試，好多謝大家支持，響今次演唱會都希望畀大家睇到有更多可能性嘅胡鴻鈞，我亦都為今次演唱會寫咗一首主題曲，送畀一直支持自己嘅歌迷。」