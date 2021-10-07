C AllStar齊沖泡泡浴拍MV挑戰尺度　釗峰瘋狂攬錫隊友背後有洋蔥

組合C AllStar在7月底完成紅館演唱會後，今年第4首單曲《還有48小時》終於登場，早前更於一座擁有私人泳池的大宅進行拍攝。在構思MV拍攝方向時，導演依據四子喜好作為藍本，例如陳健安（On仔） 想食蛋捲；何建曦（Jase）最緊要有酒；吳崇銘（King）希望有泳池、有打碟機，要有派對感覺；至於梁釗峰則瘋狂地要求很多很多愛，造就了今次C AllStar入行以來最熱鬧、最大尺度、最多攬攬錫錫畫面的MV。

C AllStar日前為新歌《還有48小時》拍MV。

為迎合King的要求，MV導演將大宅客廳佈置成為派對房，而On仔在故事中就扮演大宅屋主，更為自己準備大量蛋捲。當日安排大班男男女女一起跳舞狂歡，King負責現場打碟，而Jase要求的美酒也令現場眾人情緒高漲，投入在瘋狂派對之內。

至於釗峰，他的要求是三子之中最特別：「雖然開心玩為主，但因為得返48小時，背後其實件事好sad，我設定自己嘅角色係好想有好多愛包圍，所以我會好瘋狂地好hunger需要愛。」旁邊的On仔馬上幫口說：「釗峰終於說出重點，可能佢怕尷尬，等我幫佢講佢嘅要求，就係hug hug同Kiss kiss，其中三位男演員，仲要俾你kiss kiss唔同部位。」其實釗峰是希望在生命最後48小時得到最多的愛，因此導演在拍攝時，多次安排他輪流飛撲，攬實其餘三位拍檔，再送上深情一吻，滿足他攬攬同錫錫兩大慾望。

派對去到下半場，眾人移師到屋外的私人泳池繼續狂歡，King更即慶跑到離地約三米高的屋頂，一躍跳進泳池，事後他說：「以前我喺兩米跳台，跳10次都跳唔到落嚟，其實差唔多要跳嘅時候，我身體叫我停，但我用我嘅意志跳出去。」接著，C AllStar四子回到屋內，更走到浴室位置，原來他們準備玉帛相見，一齊沖泡泡浴。因為要脫去上身衫，埋位前On仔努力做橡筋帶谷肌肉，釗峰亦無執輸，狂做掌上壓，Jace和King無需肌肉擔當，早已走到浴缸享受泡泡浴。四子直言：「我哋未試過有咁多肌膚之親，最親密只係幫對方按摩，私底下亦未試過一齊去游水，所以呢個MV，大家一定要留意。」