布志綸12月單飛開個唱　預告唱Mr.作品：希望全部歌都係我嘅創作

繼林奕匡、黃妍和葉巧琳後，音樂會系列「來日之音」即將舉行第四回，主角正是上年11月加盟Sony Music的布志綸（Alan）。他將在冬至翌日（22/12）進軍海洋公園怡慶坊，舉行《布志綸Alan Po 2021音樂會》，門票將於下星期一（11/10）早上10時起公開發售。

今次係Alan第一次單飛開騷！

今次不僅是Alan轉投新唱片公司後首度開騷，同時亦是他在香港的首個個人音樂會，所以Alan也直言自己比任何人都要期待：「在我個人的音樂旅途上可以突破自我，所以在新歌《第一億次細胞分裂》中，樂迷會發現到我都有爆發正能量的一面；自個人發展以來，我都好想搞一個屬於自己嘅個人音樂會，唔理幾多人都好，而家終於可以做到！」由於意義重大，Alan對於今次音樂會也不敢怠慢，早就加操體能，以保持最佳狀態跟樂迷相聚。

對Alan而言，今次可以話係達成心願。

從樂隊Mr.時期到個人發展，Alan歷年來都創作過不少作品，今次首度舉行個人音樂會，Alan分享了他的最大心願：「我好希望成個rundown都可以係我嘅個人創作：除咗個人作品外，亦可以演唱返我寫畀Mr.嘅作品，咁就最好！但我又好想Cover人哋嘅作品，而家未知點取捨。」不過Alan明言，姑勿論歌單取向，他最希望會與製作團隊共同構思出一個令到大家都格外難忘的演出，為自己的首個個人音樂會製造更多美好的回憶。