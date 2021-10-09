專訪｜吳林峰認曾因為其他歌手作曲感迷失：寫畀人嘅歌仲多人聽

「喺音樂上，我自己希望做到嘅係，無論係做artiste好定係做作曲人，無論係做幾多年，我都好想繼續做自己，所以我唔想大家聽到我加盟新公司之後就有種『Wow！』嘅感覺，即係聽日都係一樣，都係繼續寫我想寫嘅嘢。」吳林峰兩年前以獨立歌手身份出道，今年決定加盟Sunny Idea，隨即在下周六（16/10）舉行首個個人演唱會，雖然得到的資源變多，也將有更多機會曝光，但他不認為加入唱片公司後會影響創作上的自由度和方向。

能得到唱片公司青睞，對吳林峰而言有種即將踏入人生新階段的感覺，他笑說：「多咗人幫手我反而唔慣，真係會有啲唔慣，因為以前好多嘢都係自己去諗、自己去統籌，自己去搵人。所以我依家有個諗法，加盟咗新公司可能會多咗資源，我就好想搵返之前幫過我嘅人一齊繼續做。」獨立歌手雖然有很大創作自由，但資源往往是他們需要克服的地方，不過對吳林峰而言，最需要克服的可能是心魔。

撰文：劉傳謙

攝影：陳順禎

吳林峰化妝、髮型：Kaho Cheng

吳林峰服裝： A［S］USL



下星期六，吳林峰將舉辦個人第一個音樂會，以「明天一切如常」作為主題。（陳順禎攝）

為MIRROR作曲反而陷低潮

除了擔任唱作歌手，近年吳林峰也開始為不同歌手作曲，包括柳應廷（Jer）《迴光物語》、《狂人日記》，吳嘉禧《逐步拾回自己》等，更曾擔任MIRROR其中一首團歌《ONE AND ALL》作曲。得到眼前這些夢寐而求的機會，他卻形容這段時間有種迷失感：「嗰陣有啲唔係好知自己嘅定位係咩，因為嗰排寫歌有一個心態，我發現我寫畀人嘅歌，啲人聽或者留意嘅程度仲多過寫畀自己嘅歌，我係咪應該專心寫歌呢？同埋有一啲現實條件限制，有時寫得多，但係我都出唔到自己嘅作品，我應該點處理呢？確實係有一段咁嘅迷茫期，而當中嘅挫敗感都幾大，我寫歌畀人，佢哋可以用一個星期就有過百萬點擊率，但係我寫畀自己啲歌出咗一年，可能連10%都未有，究竟係我寫歌差，定係唱得差呢？」

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不過這段迷失期只經歷半年，後來吳林峰也慢慢想通，不再將音樂創作視為工作：「慢慢諗到，其實每一首歌都要搵啱嘅主人，呢個想法令我開始慢慢放下，到咗依家都會令自己唔會諗太多。我唔諗啲歌嘅成績係點，我寧願啲歌係有意義，畀啲歌迷聽一世。」但寫完歌後如何找到真命天子？他解釋：「寫完之後我會當demo好似歌咁聽，聽到某啲位，我幻想到係邊個人把聲，我就會覺得係邊個。我都幾相信自己第一下嘅感覺，如果我聽極都冇嘅，或者有啲寫得好個人化嘅我都畀自己，同埋唔知點解有啲歌寫完之後就肯定係女仔歌，咁我就留畀女仔。」

經歷過半年低潮期，吳林峰也慢慢學懂放下。（陳順禎攝）

吳林峰筆下的作品，包括呂爵安《小諧星》、陳柏宇《純白》，以致許廷鏗《雪糕》和《痛》，其實都是為歌手度身訂造，唯獨在眾多已經推出的作品中，曾樂彤《找到一個人》是例外：「其實呢首歌本身已經有target，我諗住寫畀JW（王灝兒）嘅。但係歌有歌命，寫完之後佢哋覺得未必需要，於是呢首歌就流落咗喺荒間，直到有一日有歌手攞咗，嗰個就係曾樂彤。」

原來曾樂彤《找到一個人》，吳林峰本來是要寫給JW！（網上圖片）

出奇招碌人情牌化解金錢危機

至於很多歌手經歷過，在資源和金錢上的限制，吳林峰卻指問題稱不上很嚴重：「冇錢都有冇錢嘅做法，最多都係辛苦啲。例如我已經完全冇錢拍MV，《巴士光年》個MV我淨係用咗$50搭車，最後只係用手機拍，仲要係IG Story慢慢一條一條剪返落嚟。」而在吳林峰眼中，最大的難關是如何刷盡人情牌，在製作上盡量減少開支：「對於之前幫過我嘅朋友，其實我係好內疚，所以我會諗，依家如果有機會，我一定搵佢哋過嚟繼續幫手。可能有錢會好方便，好簡單就處理到，但係冇咁多budget唔代表係做唔到。係做到嘅，同埋記憶會深刻啲，只係要碌人情牌，然後再諗方法，呢個先係難題。」

吳林峰以巴士為靈感創作《巴士光年》，MV只用$50就拍好。（MV截圖）

《樂壇已死》任務已完成

若然近年談起吳林峰的名字，很多讀者都會想到年初的一曲《樂壇已死》，今年新血湧現，有不少樂迷視之為本地樂壇發展轉捩點。他直言不敢承認，強調當初沒有太多計算：「樂壇好似突然間有生氣，其實係每一個人各自努力，呢首歌可能係一個起點，推動咗好多事情發生，令大家夠膽去做，但係我唔敢講係一定。其實最初我同小克、Carl叔叔（王雙駿）想做嘅嘢係希望大家討論，等大家諗，多於大家要將呢首歌擺喺神枱位置，只係想大家好好感受當中嘅意思。」在吳林峰心中，這首歌的任務已經是完滿結束，期待當中帶來的思想與討論一直維持。

吳林峰直言《樂壇已死》帶給自己的所有事太多，而且預計不到。（資料圖片）

吳林峰認為《樂壇已死》帶來的應該是意義層面，多於實際上爭取得到的成績，席間談起MV拍攝、得到在鄭中基（Ronald）演唱會舞台上合唱的機會，他直言從來沒有想過：「呢首歌帶咗好多自己意想不到嘅事情，例如中間有人衝出嚟同我講，話要幫我免費拍MV，跟住可以去Ronald嘅演唱會，仲有上《Chill Club》，其實呢啲就係『冇安排就係最好嘅安排』。我聽過坊間有人話我係精心安排，但係我哋真係冇，都係嗰句『歌有歌命』，如果係咁嘅我哋都冇辦法阻止到。」

吳林峰強調當中沒有任何計算。（陳順禎攝）

細味生活小事 苦悶中找樂趣

說回演唱會，這次主題為「明天一切如常」，概念來自吳林峰與身邊朋友聊天時，他們都已經厭倦朝9晚6的打工仔生活，覺得自己的生活模式多姿多彩；不過，吳林峰其實每天都會回工作室寫歌、製作，當中刻板、苦悶的程度能與一眾藍領相提並論。至於當中的差別，他認為與如何看待身邊小事有關：「你行同一條街，每日都會見到唔同嘅人，發生唔同嘅事，聽到唔同嘅說話，可能係粗口添，總之會遇到唔同嘅事。可能行行下街會𠽤親，你著咗對穿窿嘅襪，對腳好唔舒服，可能大家唔鍾意記住呢啲嘢，但係我好鍾意記住，會覺得生活好有趣，唔會好似想像中咁悶。」

雖然每天過著刻板生活，但吳林峰希望大家可以在框框內找到樂趣。（資料圖片）

此時記者意識到，或許創作人的靈感正是來自生活上的不同細節，吳林峰也認同，但強調這種思維並非藝術人的專利：「我純粹係攞咗其中一個方法，就係透過寫歌嚟記錄低，但係其他人可以係寫日記，可能有啲人係夜晚去酒吧飲嘢吹水，大家會有嗰種快樂喺入面，或者係鬧啦，例如有個朋友成身汗咁衝埋嚟，原來佢鬧啱啱等車等咗成個鐘。呢啲唔係我哋獨有，純粹係我哋搵到方法記錄，但係大家都有自己嘅方法，只不過生活上有好多重複嘅事，你未必會記呢啲咁微細嘅事。好似有啲歌其實唔係講緊大道理，但係點解你都有共鳴呢？可能呢啲事你都遇過，但係根本稱唔上係大事，我覺得呢啲嘢都幾正。」

大家可以透過日記、拍片等任何方法記下生活大小事，而吳林峰就選擇透過歌曲記錄。（陳順禎攝）

因此，即使每日的工作重複，吳林峰也不會形容這種是機械化的生活模式：「我可以決定返去幾耐，想走就走，可能相比之下呢啲就係我嘅自由，但係每一日嘅工作我都係要做。而我嘅工作種類係冇可能迫自己諗一樣嘢，諗唔到而要不停諗同一件事係冇意思，所以我會逃離，但係逃離之後我都係要繼續。我又未去到一年要寫一萬首歌嗰啲，呢啲就真係叫機械化啦，嗰啲真係走唔到，每日都要整5、6首，但係我嘅創作方向就係感受呢個世界，例如眼前睇到、聽到、聞到嘅。」

雖然生活不斷重複，但吳林峰不會用「機械化」來形容現時的工作模式。（陳順禎攝）

打機後得到靈感寫《狂人日記》

創作人總少不免遇到樽頸位，頓時失去靈感，吳林峰直言會想盡辦法抽離，留待適當時機再重新創作：「千祈唔好鑽牛角尖，我會去個廁所，或者求其去一個地方做好無謂嘅嘢，或者上網睇迷因圖、睇戲，總之喺一啲好無聊嘅嘢，甚至係摺紙、做掌上壓、打波，總之我唔要繼續死喺呢個困難當中。越諗唔通，不如唔好諗，如果唔係就只係不停重複，例如呢個狀態下你有一段旋律要改，改完10次，可能最後有7次都係一樣，咁不如做其他嘢，自然就會有新嘅想法誕生。」

遇到沒有靈感的時候，吳林峰會用盡一切辦法抽離。（陳順禎攝）

或許吳林峰其中一個走出樽頸的方法，就是打遊戲機。他早前也分享過Jer的《狂人日記》，概念源自在打機期間的經歷。說起當時玩《隻狼》的經歷，他也歷歷在目：「其實我打機應該係個人最唔會諗其他嘢嘅時候，我好容易就投入遊戲世界，雖然個樣會好呆，但係個腦其實已經入咗去。其實嗰段時間都有一定壓力，因為Carl叔叔講完呢件事之後，過兩日就問我有歌未，但係我完全諗唔到寫咩，又唔想得罪佢，就話我就嚟寫好。不過我嗰陣其實係好忟憎，仲要係打緊《隻狼》，要㩒啱晒啲制先過關，收到電話之後心入面即刻爆晒粗咁，即刻衝去studio捱夜寫。」

打完《隻狼》後，吳林峰就想到《狂人日記》的方向。（MV截圖）

《狂人日記》的關鍵點在於歌曲中「狂人」、「瘋癲」、「人格分裂」的狀態，回到Studio的吳林峰也突然想起玩《隻狼》時非常急躁的情緒：「我一直諗唔到點寫，又冇理由即刻住幾晚精神病院再寫，我完全冇呢方面嘅體會，於是再諗有啲咩狀態係同我嘅生活類近呢？諗諗下，原來我打機嘅時候咪就係人格分裂出嚟嘅狀態囉！我覺得呢樣嘢好得意，於是就開始返錄音室寫。」

當時吳林峰想了一會，原來自己打機的狀態與人格分裂相似。（陳順禎攝）

不願分主流獨立：大家都係玩音樂

近年樂迷間熱烈討論的話題，不外乎主流與獨立音樂的界線是否依然存在。在吳林峰眼中，這個界線根本就不曾存在：「可能最簡單嘅分法係嗰首歌有冇人聽，但係冇人聽唔代表佢唔係音樂，所以我從來都唔分呢樣嘢，大家都係玩音樂啫，只不過其他人會多人聽啲，我就屬於比較小眾嘅音樂。但係唔代表我以後都係小眾，可能有一日我會變大眾呢！依家呢個環境係百花齊放，已經冇得分，可能以前會用『玩Metal』同『唱情歌』嚟分，但係metal當中都可以有情歌㗎，冇問題㗎。」

吳林峰從來沒有想過主流和獨立的界線，與上月舉行的《未來音樂祭》概念相若。（資料圖片）

至於近年有不同的新聲音出現，吳林峰認為是出自唱作人的冒起：「佢哋特別在會用作品講自己想講嘅嘢，而唔係大眾想聽到嘅嘢。佢哋係用音樂嚟創造一個新嘅市場，而唔係迎合依家嘅市場，所以會有好多唔同嘅唱作人冒起，例如Gareth Tong（湯令山）、Charming Way、The Boogie Playboys，可能以前大家會覺得係偏門，但係唔代表呢啲唔可以做主流，所以我唔鍾意將呢條線分得咁明顯。」