專訪｜伍仲衡慶幸自己早入行樂趣多：依家作完啲歌又冇碟出

伍仲衡即將在明日（16/10）起進軍九展Star Hall，舉行一連兩場《再搞花臣音樂會》。專訪當天記者來到聖方濟書院，對他而言，這個身處的地方不只是母校，更是他音樂路上開始的地方。即使畢業將近30年，伍仲衡仍不時與母校聯繫，在音樂範疇上出心出力：「我自己畢業嗰年都為自己嗰屆作咗首畢業歌，師兄都會搵我作曲，甚至學校有一年要籌款整冷氣，我都整咗一首籌款歌，感覺就好似《歡樂滿東華》，放喺小息、午飯時間播。我仲記得喺音樂室錄音嘅時候，老師就喺一邊唱，我就喺度彈琴，中間就放部卡式帶機錄音，成件事真係好原始。」

「之前就唔係用呢部琴，新嘅，以前中學嗰陣用嗰部琴好難彈，好似石頭咁，要好大力咁禁落去。」走到禮堂，回到熟悉的鋼琴旁邊，伍仲衡也開始回憶著中學時期的音樂路。當年他經常為校內歌唱比賽伴奏，漸漸對彈奏流行音樂產生興趣，而作曲的興趣也在這段經歷中培養出來：「中學都開始同其他同學玩下，我作曲，佢哋填詞，好有意思。（有面世嘅作品係喺中學時期作？）咁又冇，嗰啲係唔見得人，好核突嘅，其實嗰時都係細路仔玩下咁啫，11、12歲開始作曲。嗰陣我作出嚟嘅歌係畀同學參加歌唱比賽唱嘅，有啲同學會唱張國榮，有啲同學就唱譚詠麟，我就幫某啲同學作首歌去比賽。」不過數到伍仲衡中學時期最愛的興趣，卻是踢足球。

撰文：劉傳謙

攝影：葉兆康

場地：聖方濟書院

伍仲衡髮型：Casei @ Beijing Hair Culture CWB

伍仲衡形象：BIRD TSE

J.Arie髮型： Bowie Lo @ Admix Hairstyling

J.Arie化妝：Frances Ho @ Jessica chan Makeup Team



母校聖方濟書院絕對是伍仲衡音樂路的起點。（受訪者提供圖片）

棄當工程師追音樂夢

「我讀書嘅年代係冇人玩音樂，得我會彈琴，全校千幾人都數唔到有多過三個人識彈琴，而我係當中最活躍嘅，有乜嘢都會搵我彈琴。但係依家已經唔係啦，有中樂團、管弦樂團，開始有人拉二胡、彈琵琶，聽聞玩校際仲有攞獎，但係我嗰時唔興呢啲嘢。」伍仲衡與其他男生一樣，中學時期喜愛的還是踢足球，甚至也成為足球校隊一員。不吃午餐，直接衝到操場踢球已經是家常便飯，為了興趣，下課後他甚至冒著危險到附近的球場繼續踢：「附近有個球場，雖然嗰度會有啲爛仔踢波，但係我哋都會照去踢。其實嗰陣我係好驚，有機會佢哋係黑社會嚟，但係我太鍾意踢波啦。」

原來伍仲衡曾經是位足球小將。（受訪者提供照片）

在旁的J.Arie（雷深如）是今次音樂會其中一位表演嘉賓，被她問起有否想過做足球員，伍仲衡直言自己只是視足球為興趣，而當時的目標其實是當一位工程師，更成為科大土木工程系第一屆取錄的學生，不過他當時太過專注音樂創作，令自己因課堂出席率太低曾被校方停學，最後更選擇輟學。他坦言當時父母也給了自己不少壓力：「我唔敢同屋企人講，嗰陣佢哋都仲以為我日日返緊學，收到封停學信之後就畀爸爸、媽媽鬧，但係我嗰陣其實已經識到音樂人，開始成日去唱片公司同錄音室蒲。佢哋係鬧足4年，嗰4年係不斷依依哦哦，直至我98年攞到CASH（流行曲創作大賽）冠軍，佢哋就開始覺得我係認真做音樂，不過嗰陣都幾激死人。」

相信在伍仲衡的音樂路上，母校聖方濟書院禮堂中盛載的回憶最美好。（葉兆康攝）

與周慧敏同台最難忘

回顧25年來的音樂路，伍仲衡感恩途中遇過不少伯樂，令自己在工作上都保持順利，他又覺得自己入行時機剛剛好：「如果依家先入行真係難到死，作完啲歌又冇碟出，因為冇晒CD舖。變咗依家做嗰時唔會覺得興奮，以前作完啲歌分分鐘係隨街都播，電視、電台都聽到，個個都識唱。依家嘅hit歌都唔係個個識唱，每個台都播緊唔同歌，分咗唔同嘅聽眾群，已經好少有一首歌係周圍都聽到。再早少少嘅，80年代嗰陣仲厲害，分分鐘連一首sidetrack都多人聽。」

伍仲衡說到今時今日已經難以踏足音樂圈，旁邊的J.Arie也感同身受。（葉兆康攝）

問到過去與哪位歌手合作的印象最深刻時。伍仲衡即想起周慧敏（Vivian）：「喺我中學時期，佢係所有人嘅女神，『玉女掌門人』，個個男仔、女仔都鐘意。（記者：依家都係。）但係依家讀中學嘅可能未必識邊個係周慧敏，但係我中學年代真係個個人都鐘意，我仲買晒佢嘅寫真集添，真係好鍾意佢。」他坦言從未想過有機會與Vivian合作，後來伍仲衡不但有機會在《天荒愛未老》、《無雙譜》、《咖啡在等一個人》、《眼淚的堅強》等作品與對方合作，甚至曾在學校禮堂上同台表演：「嗰個係舊生音樂晚會，當晚有好多舊生返嚟，我就邀請咗周慧敏同我做一段表演，嗰陣唱咗45分鐘。我有啲同學本來都冇諗過返嚟學校，嗰晚就全部返晒嚟，老師都返晒嚟，全部人一齊尖叫，因為佢係嗰段時代嘅女神。」兒時偶像，如今既是合作夥伴，也是朋友，這就是令伍仲衡最印象深刻的地方。

周慧敏上次也擔任伍仲衡音樂會的特別嘉賓。（劉智源攝）

愛與觀眾近距離接觸

說回音樂會，這次從三面台變成四面台，也從麥花臣轉戰更大場地，確實能容納更多觀眾。不過，伍仲衡直言自己比較喜愛在較小的場地表演：「嗰種感覺好親切，同大家嘅距離好近，可以即時睇到大家嘅反應，同埋麥花臣啲聲真係好好。大場係可以容納多啲觀眾，賣到多啲飛，站在主辦機構嘅立場當然係最好，但係相對嚟講，今次同觀眾就會冇咁親近，所以我真係鍾意細場多啲。（音響都要重新適應？）係呀，不過大場就有大場嘅反應，見到周圍都係熒光棒，嗰種震撼會大啲。」

伍仲衡較愛在細場開音樂會。（葉兆康攝）

過去一段時間，伍仲衡都會定期開直播，邀請不同歌手一起jam歌。相比舉行音樂會，在直播室內的他就只能透過心心、讚好等反應來感受觀眾熱情。他主動說起近期在直播期間看到出現零星「嬲嬲」，笑說：「可能係因為嘉賓唱得麻麻哋先畀『嬲嬲』，但係佢哋都唔係我嘅歌迷。（J.Arie：嚟搗亂？）唔係，嗰啲應該係以為自己畀咗$880睇Live，但係呢個只係免費娛樂，你鍾意睇咪睇。不過好少嘅，99%嘅人都係正面。」

J.Arie也是因為在網上直播中合作而認識伍仲衡。（葉兆康攝）

J.Arie醉酒照開Live：佢就係咁隨意

J.Arie繼上次麥花臣的《搞乜花臣音樂會》後，這次再度應邀擔任嘉賓。她記得某次小肥（徐志勇）擔任直播嘉賓後，伍仲衡希望尋覓一位新伙伴一起唱，於是收到邀請，及後雙方一拍即合，除了音樂上的合作外，也會相約一起看足球比賽，關係非常友好。問到認識對方前後的印象，她坦言：「我真係要到有機會開Live先開始認識對方，我記得佢一開始開Live嘅時候係好沉默，睇得出佢個人慢慢進化，佢變咗一個好好嘅主持。（伍仲衡：你意思係我一開始係好怕醜？）係呀，但係之後你睇到佢啲live，佢講嘢口齒伶俐，成個冷面笑匠咁。發掘到佢呢方面之後，我就開始同佢再friend咗。」

J.Arie會與伍仲衡和其他好友一起看球賽、打邊爐，關係非常友好。（葉兆康攝）

說起二人合作時的趣事，原來J.Arie曾經在喝醉後與伍仲衡開直播：「我睇完Jason Kui嘅音樂會之後飲醉咗，之後就上咗佢度，對眼已經好矇，但係我都繼續唱作兩、三個鐘，不過嗰啲就唔係預先準備好嘅嘢，純粹係用電話開Live，然後就一路彈琴一路唱，佢就係咁隨意。（狀態有冇影響？）嗰次都唔算係正式唱歌，不過布志綸有喺下面留意話好有感覺，佢居然覺得飲醉酒唱歌係好，可能佢自己都醉咗，哈哈！」

J.Arie直言伍仲衡已經隨時預備好開直播。（葉兆康攝）

大讚《聲夢》Yumi、Archie

聯同J.Arie在內，今次伍仲衡邀請超過20個音樂單位擔任演出嘉賓，當中也包括吳業坤、CY（陳澤言）、黃淑蔓等新生代歌手，希望觀眾能趁機認識具備實力的樂壇新血。曾經擔任《聲夢傳奇》導師的他，這次沒有邀得比賽中兩大人氣歌手炎明熹（Gigi）和姚焯菲（Chantel），名單上卻出現另外兩位五強人馬冼靖峰（Archie）和鍾柔美（Yumi）。他解釋：「呢啲嘢其實都係睇緣分，佢哋都仲要返學，但係我有講過今次有特別嘉賓，你又點知會冇佢哋呢？不過我都冇講過有。」

伍仲衡認同Yumi跳唱有一定吸引力。（梁碧玲攝）

問到看中Archie和Yumi甚麼特質，伍仲衡先說Yumi跳舞出色：「佢有跳舞細胞，一跳就覺得佢好charm。（J.Arie：會唔會寫跳舞歌畀佢？）我都唔寫跳舞歌嘅，但係佢跳舞真係好好睇，如果咁細個都carry到呢種味道，就證明呢樣嘢真係喺佢嘅血液裏面。」至於Archie，他除了大讚對方不斷尋求進步外，也忍不住說了一句：「佢真係好似張敬軒。」雖然他未肯透露Archie會否翻唱張敬軒的經典作，但也說起較早前二人曾經在直播中亮相，Archie已經唱過張敬軒的作品，在網上反應不俗：「嗰晚都好多人睇，個個都話Archie係明日之星，唱得好好聽。」