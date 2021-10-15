ONE PROMISE廢墟雨中夾Band迎難而上　Anton亮相新歌MV齋企唔打鼓

ONE PROMISE近日推出新歌《平凡人的自傳》，在迷霧中以音樂為大家帶來曙光，支撐著大家邁步向目標進發。縱使在追夢的過程中會承受旁人的冷眼與質疑，但別要因此感到畏懼，自傳應該由自己編寫，而非複製、貼上別人的足印。

Anton在正式錄影時沒有打鼓。

MV於廢墟取景，四子雨中夾Band的畫面象徵著樂隊迎難而上，結他手天衡說：「上一首作品《明年見》是一首因鼓手Anton傷勢而寫的歌，事隔一年，我們希望MV加入夾Band畫面，而Anton則站在鼓面前卻沒有擊鼓的鏡頭，以畫面記錄樂隊曾經有一段時間鼓手受傷。」除了夾Band畫面外，MV還加插一名拳擊手及書法家的鏡頭，代表著仍然堅持追夢的人，往往在成名之前都會被人質疑。天衡補充：「很多長輩會勸你『讀好啲書先啦』，其他事情當興趣就好，但為甚麼不能讓我專心做好擅長、喜歡的事？」主音文廸再說：「希望大家明白過後，不要再歧視在追夢的人。」

談到這話題，OP四子感觸良多，因為他們都聽過「不如腳踏實地搵份工」的勸告，認為夾Band只能當興趣，低音結他手Sora說：「每個人都不同的天賦，但往往因為習慣了既定的生活模式，慢慢連自己的長處都被埋沒，這首歌就是向外界一個宣告，我可以做自己喜愛的事，可以打破社會規範的框框。」