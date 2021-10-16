吳林峰演唱會｜與Jer合唱《狂人日記》後道歉：下次寫得再難唱啲

唱作歌手吳林峰今日（16/10）在旺角麥花臣場館舉行《明天一切如常演唱會2021》，在與許廷鏗合唱另一首歌《痛》後，他先翻唱《Easy》作品，隨後不但帶來個人作品《大半生愛人》，也首度公開從未曝光新作《抱憾》。

吳林峰在演唱會中首度公開從未曝光的新作《抱憾》。（周倪瑩攝）

在翻唱《歌頌》後，今晚第二位嘉賓柳應廷（Jer）也隨即登場。在響起《狂人日記》前奏時，全場觀眾即紛紛站起來。及後吳林峰笑說創作這首歌時懷著不少不憤，例如打足球遊戲時慘敗給Jer，更在台上即時下戰書。不過後來他談起今次是第一次唱《狂人日記》後，就馬上向Jer道歉：「今次唱《狂人》之後先明白首歌有幾難唱，嚟緊為咗表達我嘅歉意，下次我會寫得再難唱啲。」

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Jer則憶起在出道前就在街頭聽過吳林峰的名字，直至出道後變成網友，繼而開始在音樂上有交往，又坦言喜歡對方率真的性格。吳林峰則欣賞對方願意向高難度挑戰，認為對方在舞台下付出了不少：「我覺得有時候企喺舞台上唱歌，曾經付出過嘅努力唔係要講出嚟先型，而係每一次做完，都要每一次做返畀大家睇，而呢啲努力你係想像唔到要用幾多時間，所以大家要畀啲掌聲Jer。」隨後吳林峰和Jer再合唱《迴光物語》，最後更在台上互相擁抱。

及後吳林峰除了演繹《一切安好…？》和《越壞越強》外，也再公開另一首demo《感謝曾出現在我的生命》。在翻唱《多少》和《大人中》後，他再先後唱起《明天一切如常》、《下一束光》，當說到後者是今晚最後一首歌時，台下觀眾即不停地高呼「吓？」，場面相當搞笑。在一陣歡呼聲後，他再從後台走出來Encore，並以《你是萊特》為演唱會劃上句號。