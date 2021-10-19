王菀之 X 伍仲衡新碟《仍然記得嗰一次》　概念照張張靚爆文青味

王菀之（Ivana）與著名音樂人伍仲衡為紀念相識超過二十周年，攜手合作專輯《仍然記得嗰一次》，Ivana感激伍仲衡為音樂路上「伯樂」帶她入行。雖然專輯於大半年前開始構思，但音樂製作只花了兩個月時間光速完成，伍仲衡笑言破晒人生紀錄，笑言以專輯紀念友誼是一件「好威水」的事情！

為配合專輯日與夜的意念，Ivana與伍仲衡分別走訪香港多個特別景點影靚相，穿著白色長裙仙氣十足的Ivana，由清晨開始在不同文青咖啡店打卡，期間在一間有貓貓的店裏邊玩貓邊拍照，而在一間佈滿書籍的咖啡店裏，她更創意爆發即場寫了一段旋律。至於伍仲衡就則從黃昏開始穿梭香港大街小巷拍攝，悠然地在大排檔歎奶茶，在街市水果檔與街坊閒聊，再到舊式唱片舖尋寶。

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這次與伍仲衡合作專輯，Ivana表示非常開心和期待，她說：「呢張專輯係一個Special Project，我好期待，因為對我嚟講唔只係一個出碟嘅意義，仲記錄咗我和伍仲衡，兩個音樂創作人識咗二十幾年嘅友誼，係一個Celebration Project。」云云音樂界好友，為何只有與伍仲衡慶祝相識而出專輯呢？她說：「因為伍仲衡帶我入行，佢係我音樂路上嘅『伯樂』，我想以一個特別嘅音樂形式，慶祝和紀念呢份友誼，感謝佢。」

王菀之直言伍仲衡是「伯樂」，所以想一個特別的音樂形式，慶祝和紀念這份友誼。

至於伍仲衡，一邊忙著自己的音樂會，又要為這次專輯做監製，他坦言每天與時間競賽，兩個月光速完成，破晒個人紀錄。他說：「今次最大挑戰係時間，兩個月做起12首歌，過往至少花大半年以上。呢兩個月幾乎日日錄音，除咗錄Ivana唱歌，我仲要負責好多樂器和混音。」

伍仲衡對這隻專輯非常用心，事事親力親為：「完全屬於我嘅Baby！」

回想與Ivana第一次碰面要數到二十多年前。他說：「大約21年前，由朋友介紹Ivana幫我唱demo，我第一次聽到佢把聲，嘩好好聽。原來佢自己都識寫歌，於是佢幫我唱demo，我幫佢做demo，好快佢嘅歌由張學友唱咗（《我真的受傷了》），成為大家都好鍾意嘅歌，後來Ivana讀完書返嚟香港做歌手。」專輯收錄了一半是伍仲衡的作品，另一半是他和Ivana都很喜愛的前輩作品。他說：「我覺得以專輯去紀念一段友誼係『好威水』嘅事，呢份禮物用錢都買唔到，而且係長青，再過多20年甚至30年聽都依然咁正。過往為其他歌手做碟錄完歌我就唔使理其他嘢，但呢張碟連影封面都有我份，所以特別有意義，係完全屬於我嘅Baby！」