Chill Club演唱會｜岑寧兒讚保錡@ERROR臨危不亂：我都會戥佢驚

《Chill Club The New Vibes》昨晚（21/10）在九展Star Hall完滿結束，岑寧兒（Yoyo）在騷後接受傳媒訪問時，談起今晚與保錡合唱《Shallow》，她稱這首歌由對方挑選，因為保錡想挑戰自彈自唱，自己則在中後段才出現。她大讚保錡處變不驚：「因為得一支結他其實都真係緊張，尤其啱啱都有啲狀況，我覺得好好，臨危不亂。我其實都驚，因為未升上嚟嘅時候，我見到結他手畀咗佢手上嘅結他佢，我諗緊佢係咪要彈一支佢未彈過嘅結他，會戥佢驚，但係佢唱完一段之後就覺得佢ok，好專業。」

Yoyo大讚保錡遇到突發情況仍處變不驚。（梁碧玲攝）

Yoyo坦言當晚本來想與鄭欣宜（Joyce）合唱，因為過去在其他表演中也曾經合作過，希望今次可以再續前緣，不過對方在當晚表演已經又唱又跳，非常忙碌，唯有留待下次再尋求合作機會。談起ERROR的表現，Yoyo直言今次能看到另一面的他們：「好似係第一次見到佢哋有咁多solo，每個人拆開有各自嘅表演，都有好多嘢睇，觀眾反應超大，如果擺返埋一齊就會似返一隊boy band，充滿能量。」

Yoyo想與Joyce合作。（梁碧玲攝）

Yoyo首度現場演繹新歌《勿念》，她不忘大讚舞台設計有心思：「我喺綵排嘅時候見到個台真係會有個月亮，我覺得佢哋好畀心機，每一首歌嘅舞台都整得好靚。呢首歌係一首好似好淡嘅，但係其實情感好濃嘅歌，我都睇緊觀眾喺現場聽嘅時候會唔會有感覺，因為我都覺得呢首歌要聽多幾次先聽得出，係一首比較慢熱、內斂嘅歌。」