衛蘭x馮允謙演唱會｜以歌重拾校園時光　挑戰跳唱觀眾瘋狂尖叫

演唱會系列「KKLIVE PLUS」第二回 《JANICE X JAY FUNG : BACK TO THE NEW SKOOL》一連兩場已於上周六、日(23-24/10)在九展Star Hall舉行。繼第一場「AGA X Dear Jane」後,第二場聯乘唱得之人衛蘭(Janice)和 馮允謙(Jay),用音樂重溫成長中的美好時代。繼2019年合作歌曲《家門》後,兩人再續前緣,Jay於騷前指最期待與Janice跳舞:「我希望係可以Slow Dance。」而Janice則表示:「最期待就係同Jay唱一啲我哋由細到大影響我哋最多嘅歌!」

Janice、Jay Fung 與Band Musician整個團隊與台下觀眾全場大合照留念。

在昨晚(24/10)舉行的尾場,Janice、Jay一開始即率領一眾Dancers,以旋律輕快的《運動詩歌》和《Full Moon Party》揭開序幕,炒熱全場氣氛。Jay率先帶領Dancers進入音樂會第一部份「Once Upon a Time」,先編排別具80年代Disco Fever感覺的《Let’s Keep This Tonight》,於演繹《因愛之罪名》前亦設計一段經典Solo Dance向Michael Jackson致敬,台下觀眾忍不住尖叫!

Janice緊接出場,與Dancers演繹充滿爵士風格的《I Don't Know, I Don't Care》及《低半度》;及後再與Jay唱出觀眾早前已熟悉的合唱版《一格格》,二人美聲互相和應。大會於開場編排舞蹈穿插,讓觀眾耳目一新,隨後的部份以歌帶出主題,包括「失去」、「愛情」、「青春」及「成長」等校園必經的時光,讓大家重拾少年時代。

Jay的演出部份少不了個人大熱作品《地球來的人》、《思念即地獄》及新歌《一步一悔過》,及後更翻唱Janice的經典作品《心亂如麻》,又自彈自唱《天敵》,把Janice的作品轉化成另一種味道;而Janice演唱多首自己耳熟能詳的作品,包括《穿花蝴蝶》、《驗傷》及《她整晚在寫信》,亦重新演繹了Jay的《愛斯基摩人之吻》及《尋找白金漢》。

期間兩人更合唱多曲,包括《講多無謂》、《It's OK To Be Sad》、《反對無效》英文版《How Many Times》 及《Best Part》等,兩人超和諧的合唱讓台下觀眾大呼「以後聽唔返點算!」。最後兩人以《家門》及Mariah Carey 的《Whenever You Call》結束演唱會,希望觀眾透過他們音樂過了窩心一晚。