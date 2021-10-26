《一步一悔過》馮允謙為拍MV連踩48小時　新歌終章哭別吸血鬼情人

馮允謙（Jay）的吸血鬼愛情系列MV來到最終章，新歌《一步一悔過》首播後掀起網民熱烈討論，而MV亦終於曝光。Jay與情「人」徐㴓喬（Asha）在樹林浪漫談情，但轉眼抱著滿身鮮血垂死的她，仰天吶喊，故事非常虐心。

Jay自《思念即地獄》MV開始飾演吸血鬼獵人，冷靜地旁觀岑珈其為愛犧牲，到《因愛之罪名》MV他放生紋身店女吸血鬼，新歌《一步一悔過》被指是系列最終章，亦有說是前傳，Jay不作註解讓歌迷自行思考。今次MV故事中，吸血鬼Jay不忍重傷的人類Asha奄奄一息，讓她都變成吸血鬼延續生命，後來兩人相愛，在世外桃源過著幸福快樂日子。兩人坐在大樹下的鞦韆，又躺在水果鮮花的野餐布置的地上卿卿我我，十分浪漫。但善良的Asha拒絕以鮮血續命，身體逐漸虛弱，眼見愛「人」步近死亡，Jay非常心痛和悔疚。

今次Jay包辦新歌《一步一悔過》曲、詞、編，他透露demo歌名《Sorry》，他坦言旋律是幾年前與女友吵架後寫。他說：「當時我嘅事業靜咗落嚟，進入咗低潮期，個人好燥又固執，嗌完交唔肯say sorry。之後對自己好失望，好內疚，於是寫咗呢首《Sorry》。呢首歌我同Oscar一齊填詞，T-Ma（馬敬恆）除咗監製，亦同我和Lincoln Lam（林岳霆 ）一齊編曲。歌詞係講『遺憾』，我哋長成中會錯失咗補救嘅機會，返唔到轉頭，錯過咗就係錯過咗，所以要好好珍惜。」

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拍攝當日，Jay自爆已連續開工48小時，為保持清醒和去水腫，提早凌晨3點去跑步。他說：「噚日全日拍廣告，今朝4點集合出發拍MV，我提早3點去跑7公里，去水腫。到依家已經48小時無瞓覺，有少少攰，但好多同事陪我開工，團隊合作好開心！」與Asha首次合作就又攬又抱，他說：「同Asha之前喺event見過一次，第二次見就要好親密咁攬住，佢好Sweet又無包袱，可能我哋都係ABC，好順利好愉快，但如果拍錫戲就會好驚。」爽朗的Asha拍拍他膊頭，笑說：「到依家拍咗8個鐘，我哋Friend咗架啦！其實今次係我第一次（拍MV），雖然演吸血鬼，但一啲都唔恐怖，衫和風景都好靚，感覺好淒美。」