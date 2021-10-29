J.Arie雷深如出道8年首開個唱　自嘲冇睇頭仍全裸扮罪犯拍海報

J.Arie雷深如出道8年，日前在伍仲衡音樂會上正式宣布擁有首個個人演唱會。她將在12月10日，於海洋公園怡慶坊舉行《PERFECTLY GUILTY LIVE》，希望在演唱會能跟樂迷回顧這8年的經歷和成長。演唱會票價劃一為每張港幣$488，門票將於明天（29/10）上午11時正起於KKTIX網公開發售。

J.Arie終於開演唱會啦！

J.Arie笑言開始有點熬底，8年來未試過正式搞個人演唱會，壓力愈來愈大，而今次演唱會主題「Perfectly Guilty」（有罪惡的人），她索性將演唱會海報構思為入獄罪犯，她解釋：「希望大家能夠赤裸地、坦誠地承認自己的罪過與邪惡，所以演唱會海報構思索性當係罪犯要坐監，攞住犯人黑板影相，一絲不掛地坐監，承認自己都係一個虛偽的人，充滿邪惡感的人。」她又自嘲自己冇身材、身型差、冇睇頭，但也堅持全裸概念拍攝演唱會海報，她繼續解釋：「全因希望以身作則，一個咁唔靚的人，又充滿歪理的人，都要赤裸地呈現給大家，告訴大家，我就是我！」

自2019年J.Arie成為獨立歌手後，創作了最能代表自己的「精神病系列」：第一部《雙面哈菲》探討「精神分裂」；第二部《陰陽道具》探討「性上癮」；第三部《判官之印》探討「妄想症」。這三部不論在音樂或MV視覺上均大獲DJ、樂評人和樂迷的好評，第四部亦即將隆重推出。除了以「精神病」主題向樂迷重新介紹自己外，J.Arie 亦希望演繹自己創作給其他歌手的作品，讓大家有一種耳目一新的感覺。期待所有樂迷能有一個在視覺和聽覺上有無限感官刺激的晚上。