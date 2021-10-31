王菀之首個紅館騷十周年　認愛向難度挑戰：易行的路需要太多妥協

2011年，王菀之（Ivana）首度進軍紅館，舉行一連兩場《水百合演唱會》，達成生涯其中一個重要里程碑。不經不覺，這個音樂會也迎來10周年，Ivana日前在社交平台與樂迷重溫當時的精彩片段，也直言在演唱會過後不願選擇放慢腳步，反而希望繼續向高難度挑戰：「自這個演出以後，我沒有選擇比較易行的路，畢竟那條路，需要太多妥協...長途跋涉，在下決心那天開始已是意料中事。 而其實，我並沒有目的地。」

不經不覺，原來《水百合演唱會》已經迎來十周年。（資料圖片）

Ivana續指，往後十年自己藉著信仰、耐力和體力繼續奮鬥，期間也不忘給自己的腦袋和心智留白：「説是白，其實也是一個黑洞，隨時接收迷失和驚恐、憂傷和眼淚。 朋友說，這樣對精神健康不好，要擁抱阿Joy，同時也要接受阿愁呀(from “Inside Out”)！謝謝，放心，我並沒有把阿愁藏起來，只是她太珍貴，剛好保存在大家看不到的地方而已。」

Ivana在這場演唱會後，沒有放棄把藝術融入音樂的理念。（視覺中國）

Ivana直言來到十年後的今天，自己也無法一口氣開足10場，但這段期間不但出現《沉默的士高》、《突然一生人》、《波點女皇》、《碧玉》、《The Pink Room》等作品，而且學習了很多演繹、演戲、演唱的技巧，加上自己在音樂、影像、詩詞、藝術創作的修練，她希望以成為一位稱職的藝術家努力：「現在對我來説，單單一個音符 ，比起從前結構較複雜的旋律作品，有更多層面的解讀，更深了意義。」她希望繼續學習把藝術呈現與音樂結合，期待能繼續在往後的展覽和演出繼續與歌迷分享。