林奕匡簽唱會首度翻唱姜濤新歌：每次細心看歌詞練唱都會落淚

日前旺角街頭不斷傳出歌聲，除了陳蕾在周末於旺角麥花臣場館舉行個唱外，日前林奕匡（Phil）也到會場附近的商場舉行簽唱會，獲過百粉絲到場支持。他一開始便在現場樂隊伴奏下演唱《關於愛的碎念》久未在公開活動中見到粉絲的Phil心情明顯很興奮，他笑言：「頭先同Band樂手講起上次係幾時做呢啲event呢？因為疫情，隔咗好耐，所以今日特別興奮！」期間有粉絲送花給Phil，令他十分開心。

Phil日前在旺角一個商場舉行簽唱會。

講到今次將MV場景搬到鬧市中，讓歌迷可以親身體驗兼打卡留念，Phil 坦言自己也有到場打卡，而且因為方便大家，更將場景「加碼」變大。Phil 說：「呢度有錄音機，大家可以講嘢俾我聽，可以同我分享，又可以問我問題。因為我唔知留言嘅係邊個，你哋鬧我都得㗎，哈哈！」他又認為要將心中話講出來，不是件易事，但只要大家肯講出心底話，至少釋放到壓力，也算是好事。Phil 坦言雖然未聽完全部留言，但聽完之後會挑選部份問題，親自回覆，至於以何種方式回覆，他請大家期待。

在昨日的活動上，Phil 公布將在11月 19日推出新專輯，消息一出即獲粉絲以熱烈掌聲回應。他透露新碟《PHILosophy》將收錄由今年初起推出的幾首新歌，包括《時間的囚犯》、《沉思者》、《關於愛的碎念》及最新作《解答》，Phil 更即場演唱新歌的一小部份，令歌迷更加表示期待。另外，Phil首次翻唱自己創作給姜濤的《Dear My Friend,》，歌迷聽得如癡如醉。其後他在Instagram上說，雖然歌曲是有關姜濤的自身經歷，但這份情感放在每個人身上也非常適合，自己也有深刻體會：「好耐之前都已經想唱但每一次細心看著歌詞練唱，都會落淚。記得收到這份詞時，我想起幾年前好朋友的離世，人生沒試過這樣的痛，最痛是還有很多很多的說話不能和他訴說，多少的喜悅也不能分享。」

Phil直言之前已經很想翻唱自己創作的《Dear My Friend,》，但每次練歌都會忍不住喊。

活動上的另一驚喜，就是《關於愛的碎念》MV的女主角、網絡頻道「試當真」主持之一倪安慈（阿慈）登場，她分享首次拍MV的感覺，直指自己平日很健談，但拍這個MV卻完全不開口，如像變了另一個人似的。阿慈登場後，與 Phil 合唱一日限定的合唱版《關於愛的碎念》，歌迷都報以掌聲。而 Phil 更預告將再與阿慈合作，並表示期待。

阿慈開金口唱歌，咁大件事冇人講？

完成演唱部份後，Phil 與阿慈移步到MV場景中，與粉絲合照及在明信片上簽名留念，而 Phil 看到眾多粉絲仍在排隊，貼心地滿足所有粉絲的合照要求後才離開，亦親自揸機與對方玩自拍。當他看到久未見面的歌迷時，更熱情打招呼，互相問好，歌迷大讚他親切依舊。