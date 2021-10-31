林二汶為培育下一代斥巨額開音樂學校　希望憑經驗為樂壇作出貢獻

林二汶籌備一年的音樂學校Tunes Academy今日舉行開幕儀式，其父母亦有現身支持。身為老闆的二汶由選址、挑選導師以至裝修選料都落手落腳參與，更斥巨額投資。決定認真開音樂學校，二汶透露在籌備課程都並非容易的事，所以特別推出著重根基的預備班，讓小朋友去體驗中樂及西樂，然後觀測他們的特質。同時更邀請到兒童心理發展專家朋友為學校擔任顧問，希望能夠由第一步開始幫助小朋友在音樂上的發展，這樣的話就能夠培養到小朋友對文化的了解，將來對於文化或者音樂行業都有所貢獻。

至於為何會特別開設兒童音樂學校，二汶透露自己年輕時曾考慮投身教育工作，直至近年重拾對教育的興趣，並解釋小朋友在4至12歲是塑造自己成為一個怎樣的人的年紀，例如學唱歌會學習到如何跟其他小朋友互動，透過音樂讓小朋友學懂應有的態度，而自己亦會親自落手教班。更笑言在未來20年好好經營音樂學校，到屆時60歲便可以當校長：「年紀慢慢大，會有新人出現，希望可以透過自己的經驗去幫助及支持小朋友或者行內人。 年頭奪得叱咤樂壇我最喜愛的女歌手後，都覺得要為樂壇貢獻，我自己諗唔一定要行到好前，其實Support其他人都係一種貢獻 。」

另外，談到年尾在聖誕節期間舉行的演唱會首次不設舞台，二汶表示年頭開了紅館演唱會後，作為一個表演者每次都想為歌迷帶來不同的觀賞經驗，並預告每場都會有大驚喜。問到嘉賓方面，二汶透露仍在考慮中，想請的嘉賓都撞期舉行演唱會。如果有機會的話，音樂學校的學生進度良好，都會想帶他們上台表演。