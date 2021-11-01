陳蕾演唱會｜為個唱減少唱歌專心養聲：試過喺屋企錄demo都唱唔到

一連四場在旺角麥花臣場館的《陳蕾沙門演唱會》，昨晚（31/10）完滿結束。陳蕾在安哥環節再度挑戰《派對動物》、《WARRIOR》兩首分別來自組合Cookies和MIRROR的作品，接著再挑戰《鬼滅之刃》劇場版主題曲《炎》，她說事前曾想過，如果聲帶狀態不佳，不排除會為養聲不再唱這首日文歌，最後沒想到能順利唱足四晚。

陳蕾想過因聲帶問題而更改歌單，最後也能照原定計劃進行。（周倪瑩攝）

隨後她再唱《相信一切是最好的安排》和《娛樂人生》，為演唱會正式劃上句號。不過這一次觀眾更加熱情地嗌Encore，最後陳蕾也再與音樂總監Mike Orange登場，除了唱結他獨奏版《凡星》外，更把自己首支派台歌《自卑分手》搬上舞台，原來為這首歌彈低音結他的正是Mike Orange，經過思考後，他就建議陳蕾以這首歌取代《相信一切是最好的安排》，作為第二次安歌的第二首歌。

第二晚限定的《自卑分手》，才是陳蕾第一首派台歌。（周倪瑩攝）

陳蕾在完場後接受傳媒訪問，今次除了首度登上麥花臣場館開騷，也是首次一口氣開四場個唱，她滿意今次演唱會的表現，又坦言曾經作最壞打算：「我曾經諗到好差，諗過最後把聲真係支持唔到嘅話，可能要腰斬最後兩晚，的確係有試過諗到咁壞，結果一切順利，到依家做訪問都仲有聲，會覺得好感恩。」她續指這四晚是個很好的試煉，場地上希望循序漸進，也會考慮開更多場次。

陳蕾滿意自己一連四晚的表現。（周倪瑩攝）

陳蕾在演唱會中提到，自己聲帶曾在年初出現問題，她認為目前已經恢復正常：「呢次係入行以嚟第一次發現聲帶有事，好擔心，講緊係連喺屋企錄個簡單嘅demo都唱唔到。公司都好擔心，二、三月嘅時候唔畀我接任何有關唱歌嘅工作，又希望我唔好講咁多嘢，不過其他工作就正常。好彩之後有好返啲，四月就開始有少少唱歌工作，之後都有一直養聲，為嘅就係今次演唱會。」

為今次演唱會，陳蕾曾在公司要求下拒絕接任何有關唱歌的工作。（周倪瑩攝）

今年生日首度在演唱會中渡過，陳蕾直言感覺特別：「例如大家嗰晚嗌Encore嘅方法係唱生日歌，亦準備咗好多祝福。你知道入得場睇嘅都係帶住支持同祝福畀我，我係感受到佢哋嘅愛，所以呢個生日一定好難忘。」她又指本來沒想過在台上哭，但看到昔日戰友李昊嘉（Sharon）在台上感動落淚，自己也忍不住淚水：「我覺得開心、感動，多過要喊出嚟，但係我一擰轉頭見到佢眼濕濕。好開心佢會為我感到高興，我覺得佢嘅眼淚係替我高興嘅表現，真係好唔容易，咁多年嘅戰友，今年可以一齊喺台上面，佢都畀咗好多力量我。」

陳蕾和Sharon（左二）相識已經超過10年，感情也非常深厚。（周倪瑩攝）

說起演唱會內的部份曲目，陳蕾特別提到唱《熒光》時最能觸動自己: 「原本因為編排嘅問題，導演有諗過cut走最後重複嘅部份，本身我都覺得可以，但係綵排完之後就想保留返。有時啲人都未必鍾意首歌係咁重複『熒光』，但對我嚟講，呢樣嘢好重要，每次吶喊『熒光』都畀我一股力量，每次唱都好感動。」至於一連四晚都翻唱《WARRIOR》，她解釋自己非常喜歡這首歌，而Mike Orange也親自改編成較為搖滾的版本，希望每一晚在場的觀眾都能親自感受新的編曲，若非聲帶有問題，都不會拒絕唱這首歌。

陳蕾一連四晚都有翻唱《WARRIOR》。（周倪瑩攝）

談到這次成功開騷，是否已經向遠在廣州的父母證明自己，她稱自己未曾想得太深入：「佢哋從來都唔需要我去證明自己幾有用，呢個係我對家庭最感恩嘅地方，咁先培育到我好鍾意自由，好任性做自己嘅決定，佢哋冇喺自己嘅人生上造成任何壓力。我都冇話想向邊個證明自己，只係享受一班兄弟姊妹喺台上面嘅喜悅。」