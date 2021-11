柳應廷(Jer)今年的「重生三部曲」將以新歌《人類群星閃耀時》作為最終章,MV則在昨晚(31/10)首播,至今已經吸引超過17萬人次點擊,相當受歡迎。故事除了交代「重生三部曲」中每位主角後續的發展外,也邀請500位樂迷一同參與,以戶外演唱會形式拍攝,後段則以XR技術建構群星宇宙合一的畫面。

今次MV以戶外演唱會規格拍攝。(MV截圖)

這次MV繼續由Sheng執導,在戶外演唱會的部份,台上邀得負責編曲和監製的王雙駿(Carl)彈低音結他,而歌曲後段負責大合唱部份的「樂壇已死大合唱團」也有亮相;至於填詞人小克則戴上口罩,在台下享受演出。Sheng在Instagram分享創作點滴時感謝花姐(黃慧君)容許自己任性,透露今次拍攝時遇上不少障礙:「兩次8號風球,打散了我們的計劃,信念無阻我們建構這個戶外演唱會拍攝!……End of the series, WE ALL ARE ONE. 總有一日會達成世界大同的烏托邦。」他更預告未來兩星期將公布另一個合作,稍後時間將為歌迷送上驚喜。