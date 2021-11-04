ANSONBEAN邀「小薯茄」麗英合唱新歌　馮允謙驚喜現身MV派彩蛋

今年樂壇新人ANSONBEAN（陳毅燊）新歌《you made my day》MV以女友視覺拍拖拖，冧爆一眾「豆粉」（ANSONBEAN歌迷稱呼）。近日他將冧度提升，邀請YouTube頻道「小薯茄」成員麗英合唱新版《you made my day（with Lai Ying）》和拍MV。除了煮飯仔、撐枱腳、互餵牛扒、食雪糕等冧招之外，ANSONBEAN還孭住她跑沙灘追日落，麗英就幫他改專屬暱稱，兩小無猜，現場笑聲不絕。

ANSONBEAN與麗英合作，推出《you made my day》合唱版。

活潑的ANSONBEAN與鬼馬的麗英一拍即合，合唱版MV由早拍到晚，他們的笑聲未停過，做盡所有少女幻想的拍拖場景。麗英還替他改暱稱，笑說：「佢好甜好冧嗰陣我就叫佢『ANSONSWEET』、孭住我跑完熱到爆炸就叫佢『ANSONBURN』。」ANSONBEAN表示從未被別人改暱稱，被逗得哭笑不得。麗英續說：「好開心，根本係我嘅自肥計劃，可以同靚仔合作，佢好Cute，今次係我拍過最Sweet嘅MV。」

麗英為ANSONBEAN親自改『ANSONSWEET』、『ANSONBURN』等暱稱。

ANSONBEAN感謝麗英與他合唱又跟他拍MV，陪他玩足一日：「好好玩，我哋整嘢食好好笑！」麗英坦言事前有擔心自己太率直和大膽而嚇襯對方，但ANSONBEAN強調：「無呀，我無事！」麗英立即爆料：「初見面時我呃佢話我17歲，今年讀大學Year 1，叫佢師兄。後來話佢知我其實大過佢3歲，佢嚇到O咗咀，好搞笑！」

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MV結局邀得歌曲作曲人之一馮允謙（Jay）神秘登場，在MV中客串飾演麗英的上司。未知Jay是否被他們影響，幽默感急升，笑問：「我有冇對白㗎？我中文唔叻喎！」他透露拍MV前已率先聽過二人的合唱版，讚麗英聲線特別，與ANSONBEAN好夾。不過麗英卻扁嘴投訴：「首歌咁冧，要望住佢錄音先可以唱出好甜嘅味道嘛，點解要分開錄？」Jay即拉開話題安撫她說：「我有睇你嘅片和聽你唱歌，不如下次我哋一齊Jam歌。」麗英聞言立即興奮答應。