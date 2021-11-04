專訪｜Kendy孫曉賢練書法渡過事業低潮：好多時要等嘢做、等出歌

Kendy（孫曉賢）與香港演藝學院舞台及製作藝術學院的同學合作，擔任今年Interstage的演出歌手，並以「彌生」命名。她解釋今次主題是演藝學院的同學在聽過所有歌曲後而訂立，覺得非常貼切自己的現況：「因為呢兩個字先衍生到依家睇到嘅嘢，冇嘅話我係根本諗唔出成壇嘢。呢個詞語有『慢慢生長』嘅意思，其實都好切合我依家獨立出嚟，做自己相信嘅事，都係一個啱啱萌芽嘅階段。」

展覽和演唱會除了「彌生」外，Kendy也以「絮」、「觀」、「念」三字串連，作為人生不同階段上的循環。而在概念展中出現的一筆一劃，正是源自「彌生」、「絮」、「觀」和「念」，寓意每個人都是世界中不可或缺的部份，正如一個字缺少一劃，就不能成字。

自Robynn & Kendy休團後，Kendy繼續以獨立音樂人身份繼續發展音樂事業。「如斯面目塵埃甚，更說優曇別是春」，不但是離開大公司後的勉勵，更是Kendy在音樂路上的啟發：「我直頭覺得冇咗呢首詩，就唔會有呢兩年嘅Kendy Suen，佢係唔會存在喺呢個音樂圈。」

撰文、攝影：劉傳謙

Kendy髮型：Eve Chiu @ W Workshop

Kendy化妝：Circle Cheung（NDNCO.co）

Kendy服裝：MARELLA



《如斯》和《面目》的誕生，也是來自這段令自己非常有感觸的詩句。（Kendy Suen Instagram圖片）

棄卻金輪尊貴人 要來平地討艱辛 如斯面目塵埃甚 更說優曇別是春 《出山相贊》釋心月

這首詩的前兩句正好說中Kendy在離開大公司後，決定要走一條比較艱辛的路，她也視之為一種勉勵。她嘗試與友人分享自己的想法，原來這個對一首詩句有極大共鳴的情況，在他們眼中十分常見：「呢個係人類歷史有趣嘅地方，我哋依家身處嘅地方都係二百幾年前，因為某一啲人嘅決定同諗法，而影響晒呢個地方嘅所有嘢。呢個係好正常，有人類就會發生嘅一啲事。」

Kendy直言，如果沒有這首詩，就不會有今天的自己。（Kendy Suen Instagram圖片）

脫離大公司框架重建信心

從一開始感到緊張、迷惘，到最近推出新專輯《無名序》，Kendy認為一路走來，信心是自己最需要克服的難關：「由一個大公司到依家要一個人兼顧晒成個過程，有一種『成也自己，敗也自己』嘅感覺，同埋都冇咗安舒圈，比喺大公司嘅時候，遇到難題都難啲問人攞意見。但正因為咁，遇到嘅挑戰同可塑性係多咗。」自《如斯》再到《無名故事》，Kendy的信心也在不同的歌曲中慢慢建立。

對獨立音樂人而言，金錢絕對是其中一個大難關，Kendy也身同感受：「要不停地諗啲錢要花喺邊度，我要開始拍次序。我最肯花錢嘅一定係音樂，一定係搵編曲、樂手，之後先係諗妝身、造型，嗰度要慳啲，或者自己做返多啲。不過依家好似係多咗獨立音樂人，係會有一種大家都明、大家知經歷緊咩嘅感覺，令成件事都冇咁孤單。」

Kendy會先將資源放在音樂製作身上。（劉傳謙攝）

創作新歌與活化舊歌並行

在《無名序》中，其中一首令聽眾感到好奇的曲目，相信是《帝女花》。歌曲在EP中擔任著一個類似間奏（Interlude）的角色，希望分開上年以「如斯」為主調的歌曲與今年以「如詩」為主題的作品，於年初面世。在歌曲推出之時正值開始「音樂永續2021」計劃，但《帝女花》並非計劃內的指定歌曲，因此Kendy無法透過計劃減輕負擔，不過她說：「其實我做緊嘅嘢都係『音樂永續』嘅舉動，將一個粵曲嘅曲目用我自己嘅新方法去做。我知道身邊朋友嘅爸爸媽媽聽過，佢哋都覺得『原來呢首歌係可以咁樣。』我只係好想達到呢個效果。」

《帝女花》在《無名序》中剛好分隔「如斯」和「如詩」兩個部份。（網上圖片）

當然，伴隨著這個計劃推行，有部份人會覺得，與其投放資源重製經典，不如實際地資助音樂人製作高質素的新歌。Kendy坦言自己也有想過類似問題：「我確實係有諗過，如果呢個budget係用嚟做新歌就好啦，但係我會覺得，你要兩者都做得到，先會有人留意你。硬係有啲人係想聽舊歌嘛，都會有啲人淨係聽新歌，好難要晒。」

Kendy認為新歌、舊歌都有捧場客，自己選擇用《帝女花》時，希望用一個耳目一新的風格呈現，而當中選用的Lo-Fi風格，近年愈來愈常見。（劉傳謙攝）

對《無名故事》最感觸

至於《無名序》中最令Kendy印象深刻的是碟內最後一首歌《無名故事》，她稱這首也是製作難度最大的一首作品：「呢首歌錄嘅時候都用作唔少時間拿捏情緒，我頭兩次錄嘅時候係喊到黐咗線，喊到唱唔晒首歌，要中間唞陣先再錄得，因為啲歌詞好銳心。但係我唔想帶一個咁沉重嘅情緒，只係想攞一個中間位，好似係傷心、心碎過後再唱，我覺得係會到咗另一個境界。」《無名故事》一共錄過五次音，而目前所聽到的版本，在人聲上採用了第一次與第五次錄音的成果，將情感最濃厚的時間與看化往事的階段結合，正好記錄著歌曲希望表達的演變過程。

《無名故事》中，每次唱到「讓我終於撕毀的心臟」時，Kendy也非常有感觸，在錄音初期更試過喊到錄不了音。（MV截圖）

《無名序》唔出CD有原因

《無名序》除了數位版外，也推出黑膠唱片和卡式帶，唯獨沒有製作CD。Kendy在考慮推出實體專輯的形式時，其實也考慮近年音樂市場上的轉變：「我有睇返呢幾年大家購買實體碟嘅習慣，唔係只睇香港，而係睇緊全世界嘅趨勢，因為我唔想只係困喺香港嘅購買模式。其實黑膠同卡式帶喺呢3-5年係愈來愈多人買，佢哋會睇本身嘅內在價值，其實黑膠同卡式帶嘅內在價值係比CD高，因為佢歷史耐啲，能夠保存得耐啲，歲月嘅痕跡都會長啲。到我成為獨立歌手嘅時候，我會想將一啲資源投放喺內在價值最值得嘅嘢。」

Kendy憶起自己在組合時期曾推出6張CD，也是其中一個里程碑。（資料圖片）

Kendy也留意到近年推出CD的變化，除了歌曲質素、編排，外在的設計、包裝也變得非常考究：「細個買CD大約$80-100，冇乜設計，簡簡單單。但係呢幾年已經唔係咁，成個concept都好緊要，會睇埋你本歌詞薄有幾厚，入面啲相有幾靚，盒入面會點裝……依家係玩緊包裝。我覺得係好嘅，因為可以令張碟賣貴啲，令佢更加有價值，唔知內在價值，仲有設計師嘅諗法、團隊嘅概念，已經唔係得返artiste自己嘅價值。但係做呢盒嘢嘅成本其實係貴㗎嘛，印刷、排版、諗住用咩紙、要用木盒定鐵盒……除咗有好多設計嘅諗法，都有成本喺入面。」

在有限資源下，Kendy決定以概念為主導，設計上盡量精簡，減低成本：「我搵咗一個朋友幫手影相，然後只係搵多個人幫手攞支光管，而呢輯相全部都係慢快門，承接《無名故事》『是我的，卻非我』嘅概念，所以有好多嘢睇落好矇，但係有好多形態。然後黑膠決定以黑色為主，卡式帶以白色為主，講緊菲林嘅正片同負片，其實都係同一幅相。用簡單嘅設計盛載呢啲概念，其實已經好足夠。」

以概念為主導，透過最簡單的設計表達專輯的中心思想，是Kendy在《無名序》時的目標。（唱片封套）

藉書法為情緒找出口

除了音樂，近年Kendy也有不少書法上的創作。她在4年前開始練習書法，期間也經歷過在大公司的一段低潮期，最後也變成音樂以外其中一個宣洩情緒的渠道：「最初都只係玩玩下，得閒先寫，但係到咗18年，自己喺舊公司嘅時候都有好多冇工作嘅時間（downtime），一年只係出一、兩首歌，但係好多時都係等嘢做，或者等出歌，嗰陣就變咗係一種抒發，令我冇咁焦慮，焦躁。」而在練習期間，Kendy形容過程與冥想相似：「記得一開始學嘅時候，老師會叫我將注意力放喺筆尖上面，唔好諗其他嘢。佢會開住收音機訓練我，叫我唔好畀入面嘅人聲影響到，將佢哋變做一啲white noise，好似電視機入面嘅雪花聲就得。我好記得呢個情緒，除咗寫字，呢個接近冥想嘅精神，其實喺生活其他部份都有用，尤其是控制情緒方面。」

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「要打開啲隻眼睇出面嘅嘢」

說起近年經常談及，主流樂壇與獨立音樂的界線，Kendy認為過去確實感受到在曲風、製作模式上有分別，但近年生態也漸漸改變：「以前可能係獨立嘅模式做主流嘅音樂，依家會係主流嘅方式做獨立嘅音樂，變咗好似有好多唔同嘅組合。例如依家會有大公司願意做一啲以前會稱為『獨立』嘅音樂風格，我覺得係百花齊放，當然如果講點樣營運、經營就係另一回事。我都好想知自己會行成點，對未來充滿未知同好奇，同一時間都想知其他單位會行到一個點樣嘅天空出嚟，好似有好多個平行時空，做緊自己相信嘅事。」

Kendy樂見現時的大型唱片公司開始願意接觸過去較少見的音樂風格。（劉傳謙攝）

出身自大公司的Kendy，過去稱自己為「半主流、半獨立」的歌手，她解釋近年在安排新歌宣傳和派台上都會參考過往的工作模式：「好似派台咁，究竟係派電台先定係上架先，其實都有一個既定概念，我自己都喺度摸索緊。但係有啲出道至今已經係獨立嘅音樂人，佢哋就唔會考量，會話『冇所謂啦，都冇分別。』係喎，依家我行緊獨立，真係冇分別、冇框架喎，當中有好多衝擊。」Kendy近年也認識更多音樂人，過程中也眼界大開，不過她慶幸在成為獨立歌手前，曾經有過在大型唱片公司的經歷：「我有大公司嘅經歷，再去睇呢個世界，我覺得比一開始就走自己嘅音樂路嘅人會多咗一段需要調節嘅時間，更加要話畀自己聽，要打開啲隻眼睇出面嘅嘢。」