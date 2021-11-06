馬天佑演唱會｜陳慧珊勉勵後輩失敗中學習：要嘗試先可以行近目標

馬天佑為了演唱會練得一身肌肉。(陳順禎攝)

時裝指導兼歌手馬天佑（Mayao）今日（5/11）在旺角麥花臣場館舉行《Reinvention 馬天佑 衫·重奏》演唱會，此時梁浩賢也在台下現身，與Mayao雙雙穿起黑色Deep V西裝，合唱《這麼遠 那麼近》和《含蓄》。在《大妄想家》後，Mayao更脫下上衣大騷fit爆身材，令台下觀眾不停尖叫。隨後趙頌茹、何嘉莉和谷祖琳穿上黑色西裝，合唱《雌雄同體》和《仙樂飄飄處處聞》。

馬天佑與楊張新悅合唱多首作品。(陳順禎攝)

隨後馬天佑與張新悅重新回到台上，合唱《開卷快樂》時，台下的12位KOL拿起雜誌，表達著大眾只著重花邊新聞的風氣。在何家莉唱《愈錯愈愛》後，關心妍身穿全黑色長裙亮相，並先後唱《破相》、《愛的告別式》和《放生》。

其後久未露面的陳慧珊也身

陳慧珊表現期間有感而發。(陳順禎攝)

穿黑色戰衣登場，與Mayao合唱《愛得起》。她直言今次受「Reinvention」這個主題吸引，又希望大家每天可以學懂做個更好的人，從失敗中學習：「頭先首歌原本係叫《愛得起》，但係今時今日，錯得起更加重要，一定要嘗試先可以行近目標。錯有咩所謂，做任何事都一定要相信你嘅直覺。」在《相信直覺》時，她也走到台下，與觀眾近距離接觸。在《抱緊眼前人》前，她特意感謝梅艷芳，在做人處事上向這位前輩學習，希望自己開始擔當好前輩的角色，推動後輩做得更好。臨離開前，她透露最近拍攝一套荷李活電視劇，下年將在螢幕前與觀眾見面。