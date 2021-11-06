馬天佑演唱會｜自認開騷前壓力超大：今次係為嘉賓多過為觀眾

時裝指導兼歌手馬天佑（Mayao）在旺角麥花臣場館舉行《Reinvention 馬天佑 衫·重奏》演唱會，在昨晚（5/11）完滿結束。騷後馬天佑與趙頌茹、谷祖琳、張新悅和歐倩怡接受傳媒訪問，眾人都表示鬆一口氣，馬天佑直言準備期間壓力非常大，因為想將嘉賓最完美一面展示出來：「對我嚟講，呢個係一個夢幻企劃，同埋今次係為咗呢幾位嘉賓多過為咗觀眾，呢個演唱會對佢哋嘅意義，喺我心目中好重要。」

馬天佑直言騷前感到有壓力。（陳順禎攝）

問到今次為何想到邀請這7位女歌手擔任表演嘉賓，馬天佑直言她們的歌曲陪著自己成長：「佢哋嘅唱片我每一張都有買，每一首歌我由頭到尾都識，所以對我嚟講，好高興可以將呢啲歌重新再用，搬上一個集合咗咁多人嘅show。」

馬天佑直言今次7位嘉賓的作品都是他成長期間的回憶。（陳順禎攝）

至於台上大爆整容經歷，馬天佑指因應主題，事前已經準備要公開：「今次呢個演唱會主題係Reinvention，對所有歌手嚟講都係好重要嘅主題，我希望佢哋可以做到一啲冇接觸過，但係我認為可以做到嘅嘢。對我嚟講就係跳出舒適圈講以前嘅經歷，我細個真係好冇自信，好想得到人哋認同，所以有呢個決定。但係出到嚟識咗唔同嘅人，會覺得自信要自己畀自己，所以決定拆出嚟。」

適逢今次主題是重塑自己，馬天佑決定公開過去曾經整容的經歷。（陳順禎攝）

張新悅大讚馬天佑的表現猶如演唱會監製：「我開始叫佢大監製，由頭到尾所有嘢都策劃晒，由概念、創意，到服飾，甚至我要戴邊條頸鏈，佢都可以參與，仲要一齊喺台上面唱歌，講真我之前真係唔識有人會做到晒呢啲嘢。（所以感動到喊？）呢個就唔關佢事嘅，但係佢可以推動到我面對一件事，好感恩。」

《Angel of Mercy》對張新悅的陰影不小，馬天佑希望透過舞台令她無憾地離開這個舞台。（陳順禎攝）

馬天佑談起今次演出歌單鋪排，希望為每位歌手度身訂造：「例如Lillian（何嘉莉）唱過太多次《兩種人》，但係我認識嘅Lillian，《兩種人》係重要，但係仲有另一面觀眾睇到都會覺得正，所以今次就想呈現一個好暗黑嘅Lillian畀大家。」

今次在編排歌單上，馬天佑刻意不安排Lillian再唱《兩種人》。（陳順禎攝）

谷祖琳這次獲兩個女兒現身撐場，她感受到女兒台下非常盡興，說起今天演唱的《柏林穹蒼下》，其實是她10年前已經錄好的專輯內其中一首歌，最後這首歌也交給林二汶演繹，她希望這次在台上重唱，完成一個小心願，不過她前日終於找回這張專輯，非常高興：「佢喺觀塘一個倉入面，個倉有個台咁大，佢全部幫我搵過晒，結果真係喺一個罅度搵返出嚟。」馬天佑知道後直言當刻莫名地流淚，因為自己知道這張專輯對谷祖琳而言非常重要。