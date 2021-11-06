馬天佑演唱會︱親解陳慧珊冇上台謝幕原因：我騷前有同佢討論過

時裝指導兼歌手馬天佑（Mayao）在旺角麥花臣場館舉行《Reinvention 馬天佑 衫·重奏》演唱會，在昨晚（5/11）完滿結束。久未露面的陳慧珊（Flora）當晚身穿黑色戰衣，與Mayao合唱《愛得起》後，再接連獻唱《相信直覺》和《抱緊眼前人》，成為一大亮點。不過有工作人員爆料，指Flora本來也獲安排在開幕行Catwalk登場，也會與一眾嘉賓出場謝幕，但在開騷前疑似對很多細節感到不滿，在開幕、謝幕都不肯現身，也沒有一起接受傳媒訪問。

昨晚Mayao與嘉賓接受訪問時，Jade和Flora都沒有現身。（陳順禎攝）

Mayao今日接受《香港01》訪問時，也談到Flora在開幕、謝幕時未有現身的原因，原來這是他考慮Flora在演唱會的定位後，才作出這個安排：「我想佢以一個說教人嘅角色同大家見面，想擺佢喺一個緩和大家氣氛嘅位置，所以我冇要求佢行Catwalk、跳舞，因為以佢喺呢個演唱會嘅身份，我諗行Catwalk、跳舞唔係咁適合，淨係唱歌已經好足夠。其實我喺開騷前都有同佢討論過，問佢一開始唔出嚟行Catwalk得唔得，佢都話可以，謝幕嘅安排都係一樣。」

謝幕時Flora沒有現身，其實是Mayao的安排。（陳順禎攝）

當晚除了Flora外，關心妍（Jade）也沒有一同接受傳媒訪問，Mayao解釋：「Jade係因為一朝早就要去TVB開工，所以佢一早同我講話要早走。至於Flora，其實佢都有同我講過，因為佢好耐冇出嚟露面，呢個階段唔係太想見記者，同埋佢唱完之後都約咗影迷喺附近有聚會，所以佢嗰晚真係好忙。」他又透露，在籌備今次演唱會期間，其實也密鑼緊鼓製作同名EP，本來也安排與Flora合作，但最後未能成事：「我都好想佢可以參與呢張專輯，我有同佢溝通過，但係我望完佢畀我嘅Schedule之後，發覺佢嘅行程真係太密，我哋都覺得時間上真係安排唔到。」

談到今次合作期間的溝通，Mayao坦言過去與Flora未見過面，承認與她相處時有種距離感：「好似佢完全唔會知道邊個係馬天佑，純粹係我覺得啫，好似咁多位嘉賓當中，我同佢嘅距離係最遙遠，所以我都放咗好多心力同佢溝通。所以喺今次邀請佢，講解創作概念嘅時候，其他人我都會畀一啲以前嘅作品，方便佢哋參考，但係我就冇畀到Flora。」他也強調過程中與Flora保持緊密溝通，沒有不和。