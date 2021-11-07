AGA等足兩年終開首個紅館演唱會　歌迷票選海報最終版本有結果

AGA今次以全新主題，宣布明年一月開紅館騷！（AGA Instagram圖片）

AGA（江海迦）宣布將正式踏足紅館舞台，鐵定於2022年1月29、30日舉行《AGA Gaia Live》演唱會，跟一眾粉絲見面。AGA為了演唱會海報拍攝了2款造型，希望大家幫忙選出心儀的一款，成為最終的演唱會海報。經過歌迷投票後，AGA也決定順應民意，以身穿紅色長裙的打扮作為演唱會海報造型。

AGA原定於2020年舉行首個個人紅館演唱會，但因疫情關係需要重新入紙申請檔期，這段時間她繼續努力創作，鍛練自己，累積更多好作品，到今天終於迎來好消息，將於明年1月29、30日在紅館開騷。AGA表示心情激動：「事隔2年，我累積了更多作品，亦籌備了全新歌單及概念送給大家，我和團隊都希望可以實在地將成果呈現出來！踏入第10年，終於可以帶着我的作品在紅館舞台跟大家分享！」

AGA日前透露自己開始錄製新歌。（AGA Instagram圖片）

AGA於2013年正式出道，唱作才女的形象深入民心，她的作品不論是錄音室正式製作還是Demo版本都一樣受歡迎，她回望這段時間的經歷，感觸良多：「相信每一個唱作人都會跟自己的樂器是最好朋友、最親密的戰友。2013年正式出道，還未計算之前準備的幾年時間，作曲、學習用電腦軟件造Demo等。過去十多年，一步一步走到今天，寫了、唱了幾十首自己的歌。直到三年前公司提議舉行紅館演唱會，好期待！」