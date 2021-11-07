張敬軒演唱會｜公開發售前宣布加場　設歌迷專屬售票平台杜絕黃牛

早前張敬軒宣布取得紅館跨年檔期，將於12月底至明年1月初舉行《張敬軒 THE NEXT 20 二十週年演唱會》，門票後日（9/11）公開發售，主辦單位今日突然提前宣布，將在明年1月6-10日再加開五場，代表軒仔將在今年聖誕至新年期間開15場演唱會與歌迷同歡，不單打破了自己個人演唱會場數紀錄，更創下疫情期間最多紅館場數紀錄。過去演唱會均是公開發售後才宣布加場，但今次張敬軒未公開發售已經再度加場，可想而知外間對其門票需求之大。據聞大會主辦早前優先訂購活動，一開賣已經秒速爆滿，內部認購亦爆到應接不下，主辦單位英皇娛樂等不及公開發售便急急宣布好消息，以應對公開發售時歌迷搶飛需求。

軒仔今次破紀錄開足15場演唱會！

歌迷爭飛爭崩頭，軒仔歌迷會會員更非常擔心撲唔到飛，往日疫情前歌迷提早幾日瞓街排隊。雖然今次軒仔歌迷不用外出排隊，但一樣要提早幾日，在家一直長開電腦，登入歌迷會網站排頭位，此時更有黃牛黨乘機向歌迷埋手，留言於某一些討論區，把每張門票售價炒到$5000-$8000，不過軒仔歌迷沒有理會。至於向來愛錫歌迷的軒仔，今次不想歌迷受黃牛之苦，害怕他們在公開發售時買不到票，毅然自己斥資七位數字加大網站人流容量，並建設網上訂票程式，令歌迷會會員可以早於公開發售日（8/11）便可以於歌迷會網站上訂購門票。

不過，仍有部份軒迷緊張及擔心，不停於軒仔社交媒體留言，怕歌迷會網站伺服器不夠強，售票時大塞車，讓他們買不到飛。軒仔看到這些留言，竟然犧牲自己睡眠休息時間，化身最強客服，逐一仔細回覆歌迷留言，安慰歌迷不用擔心，等8號到網站買飛，嘗試過才告訴他問題再改進。他又大派定心丸，指自己暫停兩日新歌宣傳工作，向公司請假親自去工程公司做網絡系統測試，監察歌迷會網站後台運作情況，希望今次讓歌迷於公平又舒舒服服的情況下訂票，並第一時間為歌迷解決問題。由於每一個留言軒仔都細心回答，結果軒仔被歌迷發現通宵上線，不少歌迷看不過眼，狂留言叫他熄電話瞓覺，心痛他不顧自己身體回覆留言。

被問到為何通宵回覆歌迷留言，軒仔坦言：「同我答歌迷留言一樣，大家唔駛擔心我休息問題，大家有份舉起我，湊到我咁大隻，歌迷有問題，我回覆係應份的。我同好多歌迷已經一齊行過咗20年嘅路，老土啲講，我哋真係風雨同路，所以今次20周年，開演唱會最大嘅動力係為佢哋而開，我希望可以喺每一場嘅現場親身去多謝佢哋每一位，對於我嚟講，佢哋一個都不能少，所以個晚見有人有問題，我就好自然去回覆每一位歌迷，覆覆吓原來就天光啫…」對於今次演唱會未正式開售，已經有黃牛黨炒到$5000一張飛，同時也打破過往自己演唱會紀錄，軒仔坦言當然既是開心又是壓力：「壓力只會係來自唔想入場嘅每一位觀眾失望，20周年唔容易，我想大家開開心心咁入場，同時都要帶住滿足嘅心情離開，留下美好回憶；不過希望大家放心，我會照顧好自己身體，期待到時見到大家。」