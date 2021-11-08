勁歌金曲·評論｜由一個鐘變15分鐘　推介新歌之餘不忘流行經典

無綫（TVB）音樂節目《勁歌金曲》自上月23日起，在翡翠台的版本改為逢星期六及日晚上11點播出，每集15分鐘，抽選完整版內的精華片段播放。早前星夢娛樂行政總裁何麗全接受《香港01》訪問時解釋，考慮過翡翠台及J2的定位後才有這個安排，目前一小時完整版本將放在J2播放，吸引年輕觀眾欣賞歌手表演，而翡翠台的版本則以推介新歌及節目為主。

何麗全表示《勁歌金曲》在翡翠台的定位有變。（劉傳謙攝）

《勁歌金曲》改以這個形式播放至今已有三個星期，很多樂迷固然會對節目縮短在翡翠台的播放時間感到可惜，但仔細研究每一集從完整版抽出來的選段，也能看出節目組的用心。除了歌手演繹新歌外，節目組也顧及其他年齡層的觀眾，挑選出歌手演繹經典作品的段落，甚有回到早前《流行經典50年》的味道。例如剛過去的星期六（6/11），《勁歌》則安排播放以懷舊為主的「戀唱合唱歌」和「當年今榜」兩個環節，不但邀得彭家麗與何晉樂合唱《從不喜歡孤單一個》，也有海俊傑翻唱張國榮《左右手》，適合愛聽舊歌的觀眾。

星期六的《勁歌金曲》以懷舊為主，聽到《從不喜歡孤單一個》，第一時間除咗諗起彭家麗，仲有朱主席！（節目截圖）

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不過，節目組也沒有忘記推廣新歌的重要性，根據節目預告，除了公布「勁歌金榜」外，彭家麗、龔柯允和曾比特都會獻唱最新作。若然完整版《勁歌》沒有太多重溫經典的段落，節目組更會安排在兩個選段都播放歌手演繹新歌，上星期（30-31/10）播放的兩個選段，吳若希、關心妍、黃淑蔓、胡鴻鈞、石山街、施匡翹都得到機會在翡翠台觀眾面前宣傳新歌，符合目前《勁歌》的定位。

其實在往後集數繼續採用今個星期的選段手法，對翡翠台的觀眾是最理想不過。節目雖然濃縮至星期六、日各播放15分鐘，但每日播出的內容則更為聚焦，喜愛懷舊經典歌的觀眾，與追聽新歌的樂迷，都可各自在合適時間收看《勁歌》，各取所需。能運用現時節目上的改變靈活變動，相信翡翠台能化危為機，同時吸納不同音樂口味的觀眾。當然，最理想的情況，是盡早把一小時足本版重新調回周末黃金時間，用行動說明與友台音樂節目對撼的決心。