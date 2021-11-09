Jer想將來屋企望海　Ian望閉關籌備演唱會：想多啲時間預備

MIRROR成員Ian、Jer及李幸倪出席保險公司宣傳活動。（葉志明攝）

MIRROR成員陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）及李幸倪（Gin）今日（9日）出席保險公司宣傳活動，三位大玩遊戲為粉絲包禮物，Ian表現斯文而阿Jer則較為狂野，他們接受訪問時表示要加入個人特色，阿Jer說：「加入小創意，希望份禮物有心思、特別啲，狂野啲幾好。」

三位大玩遊戲為粉絲包禮物，Ian表現斯文而阿Jer則較為狂野。（葉志明攝）

在購買保險方面，Ian直言最留意車保而阿Jer則較重視家居保，兩位平日亦有儲蓄習慣，Ian說：「由細到大都有，平時都冇太多開支，又唔係太鍾意買嘢，所以自自然然就儲到錢。」隊友Jeremy最近被影到買樓，兩位亦有第一時間恭喜對方，不過Ian就暫未有置業想法：「讀完書出嚟社會都覺得好遙不可及，追唔到樓價，反而未有太大呢方面嘅目標。」阿Jer則表示有想過將來家居環境：「想望住海，會同隊友傾，但香港樓價太貴，短時間內就未必得。」

Ian想閉關籌備演唱會。（葉志明攝）

MIRROR六子下個月即將舉行演唱會，阿Jer透露昨日已開會傾表演細節：「有少少似返番《造星》要諗Item，六個同邊個玩。（會唔會跳舞？）大家估下，上次都睇咗我跳舞，應該夠喇。今次會有啲好耐冇合作嘅人，保密啲到時就知。」至於會否閉關練習，Ian笑言都想：「由出道第一個演唱會到而家，都想多啲時間去預備，做演唱會想報答歌迷，個騷好唔好睇係同預備時間成正比，想多啲時間預備。」最近有報道指MIRROR為籌備明年的紅館騷，騷前將停工一個月或會損失千萬酬勞，他們指要問公司，入行目標亦不是為錢，只想做好表演。

阿Jer表示將來屋企要望海。（葉志明攝）

年尾各大的音樂頒獎禮將至，張敬軒看好阿Jer會奪男歌手獎，阿Jer謙虛表示獎項是其次：「今年每個人嘅作品都係想Present心底想講嘅嘢，大家喺MV、歌曲到搵到啲訊息已經好開心。」Ian則想起與姜濤一起出Solo歌嘅日子：「諗返起一齊做足全日訪問嘅畫面，幾青春，係一啲好嘅Memory。」阿Jer感謝《全民造星》發掘了很多新人從而推動香港樂壇，Ian表示樂壇有很多人默默努力，希望大眾可以多留意和支持他們的作品。

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