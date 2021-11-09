姜濤紀錄片首集剖白內心世界： 突然覺得自己抑鬱症咁

姜濤的6分鐘紀錄片今晚上架，攝影師跟著他錄音、打籃球、排舞。（影片截圖)

姜濤早前在IG分享了紀錄片《答案》兩分鐘的預告片段，望大家了解他多一點。6分鐘嘅影片今晚(9日)正式上架，並以「走進|我的生活」為序幕，拍攝了姜濤與ERROR肥仔的排舞片後，肥仔提到排舞師問他們射燈會不會太刺眼，「你知唔知佢講咩？佢話『因為我喺度』，佢係一個不知廉恥嘅𡃁仔，姜濤已經進化咗，唔係以前嘅佢，佢以前唔會講啲咁嘅嘢，佢真係囂咗。」聽到肥仔嘅「指責」，姜濤一直在旁傻笑，未有反駁。

姜濤亦有提到與花姐的相處，表示會與對方傾訴很多私下的事情:「佢好多嘢係我阿媽都唔知。」(影片截圖）

鏡頭一轉，姜濤已經身在維園打籃球，他表示平時打波都會有粉絲守候，想與他合照。「但打完波我都驚自己好污糟，驚影相會唔好意思，所以我會同朋友突然之間跑走。」之後姜濤在海旁接受訪問，好友James亦在旁，他提到自己曾在IG發文「I'm tired of everything」，他指發帖那天本身「好哋哋」，只是不知為什麼突然情緒低落，唔知自己在做什麼。「加上呢一年發生好多嘢，我屋企或朋友嘅嘢，嗰下好抑壓，好似突然覺得自己抑鬱症咁，真係前一秒仲笑，下一秒我已經係黑晒面。」

6分鐘嘅影片上架兩小時，已經有6萬多觀看人次，不少姜糖留言支持偶像：「《答案》很surprise! 猜不到有紀錄片，愛真實的你! 」、「敢於承認真正嘅自己並不容易. 我們當然願意認識真正嘅你」、「願你可以得到這種寧靜舒適的生活，也願你可以好好享受喜歡的籃球時光。」

重提「I'm tired of everything」帖文一事，姜濤似乎感到十分疲憊，說畢後抖大氣。(影片截圖)

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