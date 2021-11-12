J.Arie首個個唱門票火速售罄　推網上直播門票：係最好嘅生日禮物

J.Arie雷深如經過七仙羽師傅指點迷津要她瞓街後，果然否極泰來，運程開始起死回生。日前在酒店Staycation慶祝32歲生日期間，收到個唱主辦方來電報喜，出道8年的首個個唱的門票開賣短短五天火速全場爆滿，但因場地檔期問題，不能再加場。為了安撫撲唔到飛與及海外的歌迷，主辦宣布決定加開網上直播票，演唱會與網上同步直播，網上直播門票今日（12/11）公開發售。

J.Arie雷深如經過七仙羽師傅指點迷津要她瞓街後，果然否極泰來，運程開始起死回生。

對於門票火速售罄，J.Arie興奮說：「呢份係最好嘅生日禮物，開頭Tony（個唱主辦木火娛樂老闆）話幫我搞演唱會，出道8年來都未搞過個唱，開頭都好擔心，好驚只得幾位觀眾，又驚令Tony蝕錢，完全估唔到會sold out，呢份生日禮物真係令我重拾自信，哈哈！」

她表示今年生日特別開心，正日生日當天，去咗酒店Staycation享受了三日兩夜，住酒店當飛了出國旅行慶祝，她並有感而發：「本來答應咗媽咪在娛樂圈只會做到30歲就退出，依家已經到咗32歲，要重新再訂立另一個目標，睇下40歲有咩境況到時再決定。其實我啲歌已經講晒我想講嘅嘢，例如：精神病系列探討『精神分裂』；《陰陽道具》探討『性上癮』；《判官之印》探討『妄想症』，今次個唱仲玩埋『Perfectly Guilty』（有罪惡的人），做埋罪犯，赤裸地入獄，要自己赤裸地、坦誠地承認自己的罪過與邪惡，我覺得自己的人生無悔！」