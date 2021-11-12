Supper Moment計劃明年開巡演宣傳新碟：有機會第一次去東南亞

樂隊Supper Moment今日（11/11）現身中環街市為啟動禮獻聲，他們接連送上《同一》、《靈感床》、《飛》和《幸福之歌》，台下觀眾都聽出耳油，期間主音Sunny不時走到台下與觀眾互動，更說：「我哋今日當呢度係演唱會度玩啦！」唱到最後，觀眾直呼未夠喉，在台下大喊Encore，Supper Moment也順應民意，加碼獻唱《一樣不一樣》。

樂隊Supper Moment今日（11/11）現身中環街市為啟動禮獻聲。（邱愛霖攝）

表演後四子接受《香港01》訪問，Sunny指今次是第一次在這個舞台現場，非常喜歡在舞台上的感覺：「我好鍾意呢個地方，頭先喺台上面嘅感覺好好，好溫暖，同埋今次係第一次喺度做現場演出，希望可以有愈來愈多嘅演出喺呢度發生。」

他們在表演期間透露，目前正為明年的巡迴演出籌備，將以專輯《Everything Is You》為主軸。低音結他手CK透露過去從未試過以新碟編排現場演出，Sunny坦言：「我哋過去編排嘅時候都想睇下點樣擺喺歌單，今次係一個好機會去嘗試。聽公司講，今次有機會係第一次去東南亞做，希望呢個日子可以快啲嚟到。」

Supper Moment透露目前正為明年的巡迴演出籌備。（邱愛霖攝）

問到這次會否把其他尚未推出的作品曝光，鼓手阿達坦言現階段也不停製作新歌，但不敢肯定是否有機會放在歌單內。結他手阿雞直言：「每次講咗（出新歌）都會唔靈。」Sunny指希望把每首作品做得最好才推出，感謝歌迷願意久候新歌面世。