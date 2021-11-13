型聚個性音樂會｜Tyson Yoshi唔習慣觀眾太正經：唱得好唔舒服

《Tiffany & Co. T1 型聚個性音樂會》今晚（12/11）在尖沙咀海港城「海運觀點」舉行，四大歌手林家謙、方皓玟（小明）、陳凱詠（Jace）和Tyson Yoshi接連登場，在現場數百名歌迷前獻唱。

率先登場的是Tyson，在他獻唱《Stress Out》後，Jace即率先帶來新歌《收聲多謝》，而小明和家謙則先後唱《假使世界原來不像你預期》和《難道喜歡處女座》，後者也因應演出日期，把歌詞改成「難道似白羊似天蠍座」，相當有心思。

登場的是Tyson獻唱《Stress Out》。

及後Jace跳唱大熱作《天生二品》，雖然沒有站起來，但台下觀眾也跟隨旋律搖動，相當享受。而家謙則坐在台邊唱《一人之境》，博得全場觀眾尖叫。及後小明再唱另一首代表作《你是你本身的傳奇》，而Tyson在《Right Here》前則笑指自己忍不住要說一點話：「我見呢度好似咁formal，本身都想淨係唱唔講嘢，但係頭先唱得好唔舒服呀，好似差咁啲嘢，大家可唔可以企起身？」

其後就輪到歌手間合唱的時間，Tyson先與家謙合唱《下一位前度》，其後再與陳凱詠合唱《Something》。及後輪到方皓玟登場，與林家謙合唱《just carry on》至餘，也和Jace合唱《終於好天氣》。唱到一半，家謙和Tyson都出來合唱，一起謝幕。