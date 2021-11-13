夏韶聲演唱會｜Joey Tang落台跌傷照頂硬上：睇緊自己隻手有冇斷

《ARRIVAL ∞ DEPARTURE 夏韶聲 X JOEY TANG LIVE 2021》今晚（12/11）在九展Star Hall舉行，演唱會第二部份就輪到Joey Tang（鄧建明）出場。下台前，夏韶聲（Danny）也說，慶幸自己生活喺高速世界：後生仔話我哋做嘢嘅方法已經唔啱，但係佢哋口中嘅方法，我哋一樣都做得到。」

Joey Tang今晚（13/11）為《ARRIVAL ∞ DEPARTURE 夏韶聲 X JOEY TANG LIVE 2021》演出。（葉志明攝）

Joey先以《Comfortably Numb》與觀眾打招呼，隨後他放下結他，唱起《飛機場的10:30》。他說開騷前本來想買新波鞋，但本來的賣家已經移民，談話間又想起自己的兒子：「我已經有年半冇見過我個仔，不過唔緊要，佢都有睇《Chill Club》。嚟緊幾首歌都係網民話唱得幾好嘅歌，就揀呢幾首送畀我個仔。」在唱《假使世界原來不像你預期》前，Joey突然加插一段生日歌，希望祝自己生日快樂。隨後Joey更唱起《孤獨病》，說：「希望我個仔喺第二度唔會有呢個病。」而隨後的《一家一減你》和《放棄我天地》，Joey指都是受妻子啟發而創作：「因為個仔喺第二度，得返我哋兩個，所以呢幾年都多咗好多拗撬，好彩佢都肯讓我，多謝你。」不過在轉場一刻，Joey卻不慎從舞台跌倒，幸好並無大礙，稍微敷冰後可以繼續表演。

Joey不慎從舞台跌倒。（葉志明攝）

Joey敷冰後繼續表演。（葉志明攝）

及後Danny唱起《獅子山下》，直言自己非常喜歡這首歌。在《Departure》後，Joey再回到台上，此時Danny不忘大讚後輩說：「你係得，你先可以捱到咁多年。唔係講緊我呀，我呢啲叫死頂咋，讚自己係唔好嘅。」唱過《結他低泣時》後，Joey不禁笑說：「我用apps睇緊自己隻手有冇斷。」其後他們換上另一支結他，接連送上《開心的歌》、《過去是昨天》和《Nothing Is Impossible》，最後他們以《交叉點》結束今晚演出。

兩大在台上唱得興奮。（葉志明攝）

在觀眾大叫Encore下，Joey先再次登場，他指食指傷勢並無影響，向台下觀眾派定心丸，隨後更與觀眾一起合唱《每一句說話》，他直言：「今次係我聽過最好聽，咩痛都冇晒！」及後Danny再出場，一響起《童年時》，台下觀眾即顯得非常雀躍，跟著大合唱，今晚演唱會也在這個愉快氣氛下告一段落。