C AllStar演唱會｜On仔借歌向母親示愛：只有工作影響我同你相處

《C AllStar C AllLive 2021》昨晚（14/11）在九展Music Zone舉行，雖然會場變小，但觀眾熱情不減。四子一開始先以《集合吧！地球保衛隊》和《還有48小時》揭開序幕，一響起音樂，全場觀眾即在On仔指揮下紛紛站起來，非常雀躍。釗峰直言：「我就係鍾意你哋點都堅持企起身！」

四子一開始先以《集合吧！地球保衛隊》和《還有48小時》揭開序幕。（梁碧玲攝）

C AllStar這次選擇了不少從未公開演唱過的作品，除了首度唱完整版本《時間廊》，也帶來完整版本的《沒明日的恐懼》，四子皆笑指時間雖短，但要趁今次演唱會「找返紅館條數畀大家」。Jase更拿起金色飲品，說自己拿上「組合金獎」，台下觀眾即紛紛尖叫。在《家書》前，On仔指自己的母親今晚盛裝到場支持，又感性地向母親示愛：「只有工作會影響我同你嘅相處，放心，我咁大個人會安排好時間。」

C AllStar這次選擇了不少從未公開演唱過的作品。（梁碧玲攝）

四子在《專業失戀30年》後，知道已故藝人陳積榮女友Lillian也有到場欣賞演唱會，決定首度把《記住我們》公開獻唱。On仔直言自己非常佩服Lillian能透過創作渡過難關，又鼓勵觀眾：「如果你哋都遇到一啲難關，不妨試下創作，接觸藝術。」及後一響起《逾越生死》前奏，觀眾即紛紛尖叫兼大合唱。此時Jase不禁盡顯幽默一面：「唔好成日都話到尾聲啦，都可以嘅，我哋係『美聲男團』。」

Jase表示佢哋係『美聲男團』。（梁碧玲攝）

在《留下來的人》後，C AllStar在送上新歌《北極熊的遺言》前，宣布在11月26日推出新專輯，全碟將收錄12首歌，四子都直言能把眾多作品收錄在內，實在非常難得。四子本來打算以《再不再見》與觀眾道別，但台下觀眾不肯離開，大叫Encore，他們決定送上一段Medley，以《愛的教育》、《Stand By Me》、《冰山大火》、《壞女孩》、《夢伴》、《夕陽之歌》等梅艷芳的名作，為今晚演唱會劃上句號。不過觀眾即使亮起場館燈光，觀眾依然未肯離開，並跟隨背景音樂唱《集合吧！地球保衛隊》。在歌迷極力爭取下，四子又再出場，坐在台邊唱《從當天到今天》。