C AllStar演唱會｜自認恨攞叱咤組合金：攞到就可以喺台上面唱歌

《C AllStar C AllLive 2021》昨晚（14/11）在九展Music Zone圓滿結束，C AllStar在騷後接受《香港01》訪問，梁釗峰指今晚觀眾反應熱烈，除了因會場變小而令氣氛變得更親密，多了眼神交流外，也因今次門票並非公開發售，大家都更珍惜今晚演出：「其實唔止觀眾，我都好珍惜今晚，因為今次唱咗好多新歌，有啲仲要係首唱，所以感覺特別正。」

演唱會氣氛好，令C AllStar特別珍惜今次演出。（梁碧玲攝）

其中一幕令釗峰感動的，是觀眾遲遲未肯離開，一邊合唱一邊要求C AllStar安哥。King（吳崇銘）坦言四子對著歌迷會變得心軟：「以前佢哋會唱《我們的胡士托》，依家有首新歌畀佢哋唱，我哋就係咁心軟，見到佢哋咁就想畀啲愛大家。」至於令Jase（何建曦）印象深刻的，是否與On仔（陳健安）在台上的一吻？他解釋在《還有48小時》後，觀眾記得自己與釗峰親吻一幕，於是在台下大喊「咀佢」，又笑說：「我見到最近係On仔，咁咪咀佢，既然我又咀過你（釗峰），咁咪當集郵囉。不過呢啲都唔係個show本身嘅設定，都係曇花一現。」

Jase與On仔在台上一吻。

演唱會中，Jase拿起一個金色樽，說手上的正是「組合金獎」。問到他們是否有意在叱咤頒獎禮有斬獲，他直言盼望有獎攞：「因為攞到金獎嘅話就可以喺台上面唱歌，我哋四個好耐冇一齊參加頒獎禮，好想一齊企喺頒獎台上面唱歌畀大家聽。方法就係攞到金獎，或者歌曲獎都得。你問我哋，我哋當然係想攞，但係都對今年所做嘅歌有信心。」

恨攞叱咤組合金獎，期待一齊在頒獎台上演出。（梁碧玲攝）

演唱會中提到，C AllStar將在11月26日推出概念大碟《人類世》，至今只有5首歌對外面世，以《集合吧！地球保衛隊》開始，透過不同章節探討「人類世」。他們也首度現場演繹收錄在內的新歌《北極熊的遺言》，負責監製的On仔直言過程中比想像順利，釗峰認為On仔的準備功夫充足：「一開始已經搵好晒啲參考，話畀我哋知想要咩聲，編曲差唔多做好晒先叫我哋錄，同埋因為佢都有份唱，佢會試好晒咪，我哋一行入嚟就唱得。」On仔說起網上有人以為今次新歌會與女歌手合作，原來那段類似女聲的部份由King演繹，King也說：「收到指示話要唱得溫柔啲，咁啱嗰度都好高音，就變咗好幼細。其實與其話係女聲，不如話呢吧聲音好純潔，呢個係On仔想做到嘅嘢。」