Adele經歷女人三十的感情歷練　新專輯《30》分享離婚後的苦與樂

英國天后Adele日前推出了全新專輯《30》，將經歷離婚的感情和經歷收錄在專輯中。推出3日已在Apple Music單日添加次數最多、有史以來添加次數最多、以及最短時間達成這成績的專輯。另外，主打《Easy On Me》發佈後即在89個國家的 Apple Music每日 Top100排行榜拿下冠軍。

主打《Easy On Me》發佈後即在89個國家的 Apple Music每日 Top100排行榜拿下冠軍。（IG/@adele）

推出專輯當日，Adele特別接受Zane Lowe在Apple Music專訪，在足本長達50分鐘的訪問中透露，因為喝醉酒而在好友婚禮上自爆新碟推出日期：「我本來希望《30》能夠在去年推出。⽽且我還在參加我好朋友的婚禮時，⼀個我所有⼈都不認識的場合，站在舞台上醉醺醺地宣布，⽽我當時還未弄好管弦配樂、和聲和其他。然⽽如果不是世界各地都在封城，這張專輯早就推出了。它是我過去幾年的⽣活中不可或缺的⼀部分，當專輯推出的那⼀刻，代表著我為⾃⼰⽣命中那⼀章節畫下句點。換句話說，這對我來說有點久等了。」

Adele特別接受Zane Lowe在Apple Music專訪。（AppleTV+）

Adele直言離婚後很生氣，在婚姻中跟前夫Simon Konecki從來都不會大吵大鬧，但離婚後發現是自己一直長期無視自己真正的想法和需要。當自己意識到這份挫敗感，以及為何會發生這件事後，一切才開始有了改變。而新專輯就幫助了自己許多：「我由衷的相信，無論你在任何場合、場景或情緒，這張專輯裡⾯總有⼀⾸歌曲可以完美匹配。我也沒有任何傲慢的意思，但我真的有如走進了地獄，然後從地獄回來。我也真的認為專輯中某些歌曲可以幫助到⼈們，真正改變他們的⽣活，像《Hold On》，或者真的能挽救⼀些⽣命。」

Adele的新專輯坦白記錄了離婚後的心情和經歷。（AppleTV+）

雖然專輯得到了空前成功，但原來Adele曾考慮過不發行《30》，因為音樂對自己來說的療傷方式，自己亦不會走進錄音室寫一首熱門歌：「靈感來到我就走進某個錄⾳室，通常都沒有窗、沒有⼿機訊號，沒有⼈找到我，基本上就是逃避。沒有⼈會知道我寫了那些歌，就好像我只需要將那些東⻄從⾃⼰丟出來就好了。」更自嘲是一名以演藝為⽣的⼈，名聲卻會隨之⽽來，⽽自己卻並不渴望名聲：「我根本不喜歡成為名⼈。如果要我感謝任何⼈，那⼈就是我⾃⼰，因為我是真⼼努⼒於⾃⾝的。我認為這張專輯對於其他歌⼿也值得⼀聽，特別是對那些被要求輕視⾃⼰的藝術、被要求⼀切都要⼤眾化的歌⼿⽽⾔。我知道他們⼀直以來都感受到這種壓⼒，我只是想提醒他們，不需要無時無刻都活在所有⼈的想法下，⽽且，你也可以從⼼⽽發地創作。」

離婚後，Adele一直忙於照顧兒子Angelo及以做音樂來療傷，不過她亦透露了一些關於發現原來可以Dating後的想發。《Can I Get It》這首歌正正就是講述這個想法：「坦⽩說，當你是 Adele 的話，洛杉磯絕對不是約會的好地⽅。當時我就旁觀著我的朋友，他們怎樣過著結交炮友的⽣活。⽽這不是我的⽅式。我離開婚姻，是為了向前⾏，⽽不是倒退。這就是關於這⾸歌的故事。」