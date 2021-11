格林美｜Jay-Z成史上最多提名歌手　新人Olivia睇齊Billie Eilish

第64屆格林美音樂獎將於明年1月31日在洛杉磯舉行,提名名單於美國時間昨晚透過直播公佈。除了Justin Bieber、Doja Cat等獲得多個提名,新人Olivia Rodrigo亦有7項提名跟Billie Eilish睇齊。值得留意的是,樂壇天王Jay-Z就獲「年度大碟」以及「最佳饒舌歌曲」兩項提名,以累積83個提名成格林美史上獲最多獎項提名的男歌手。

新人Olivia Rodrigo亦有7項提名。(Getty Images)

美國R&B音樂人Jon Batiste就獲得11個提名,成為今屆獲得最多提名的歌手,有份角逐「年度大碟」、「年度作曲」、「最佳R&B專輯」等大獎。現年31歲的Jon Batiste來頭不少亦非常有實力,於2014年憑《Social Music》登上全美爵士專輯榜冠軍,更憑電影《靈魂奇遇記》(Soul)奪得奧斯卡奪得「最佳原創音樂」。

而去年因不獲提名而公開表示杯葛格林美的The Weeknd就憑跟Kanye West合唱的《Hurricane》獲得「最佳饒舌/演唱表演」提名。另外,上月復出並推出全新大碟的瑞典殿堂級組合ABBA憑新歌《I Still Have Faith In You》有分提名「年度作曲」,跟Billie Eilish、Justin Bieber、Jon Batiste等後輩爭獎,今次亦是ABBA出道以來首次獲得格林美提名。