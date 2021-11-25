C AllStar為拍攝新專輯封面去到盡　禁廁8小時兼用可樂洗頭？

C AllStar今年宣佈合體化身「地球保衛隊」，以世界末日及重生為概念推出新專輯《人類世》即將於明天推出。由創作每首歌、紅館開演唱會、舉行展覽到推出實體唱片，環環相扣，梁釗峰形容這是他們成軍12年以來最完整和大範模的企劃。新碟拍攝延續紅館演唱會四子與大自然共存的造型，由頭髮到腹肌都塗滿麵粉、顏料和黏土等仿泥灰物料超過8個小時，宣布收工一刻陳健安立即從雪櫃拿出一罐可樂汽水後衝入廁所，他並非躲起來開汽水慶祝，而是去洗頭，原來這是秘方，冰凍可樂照頭淋，他邊洗邊嗌「爽」。

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決定合體後，C AllStar立即啟動這個《人類世》的企劃，吳崇銘（King）說：「喺呢個企劃裏，我哋由『地球保衛隊』變成世界未日後嘅生還者，經過不斷進化，成為全新地球嘅新物種，與植物和大自然融為一體。」陳健安補充：「纏喺我哋身上嘅植物，以為係枯萎，其實係有生命，用另一個姿態重生，係充滿希望和正能量。」釗峰說：「點解講咁多地球嘅嘢？分享一個基本小知識先，陳健安之前有首歌《一吻穿越四十六億歲》，46億歲係地球嘅歲數，如果折換人類嘅生命計算，人類只係佔地球少於一秒鐘，雖然人類好渺小，但破壞力好大。有好多說法，其中話我哋呢代係地球最後一代人類，被稱為『人類世』，亦即是今次整個企劃嘅主題。」他們透過歌曲、表演、唱片和展覽，以不同方式去傳達人類與地球的關係，希望令人思考如何愛惜可能是最後一代的地球，陳健安說：「醒覺只要一秒！」

今次唱片封面拍攝的服飾全部度身訂造，籌備一個多月，直至到正式拍攝時還在他們身上又剪又扯，造成纏繞的效果，而髮型師和化妝師合力在他們由頭髮到臉，甚至腹肌塗上仿泥灰物料，全部即席揮毫，視乎臨場靈感而為，何建曦（Jase）讚嘆是「行為藝術」！型仔背後要付出的代價，不但只8個小時不准上廁，而且被泥灰黏著臉和頭皮又乾又癢，非常抓狂。所以當宣布「收工」一刻，陳健安立即拿著可樂洗頭，他說：「我唔係玩，呢個秘方係髮型師研究好耐，整到我哋污糟邋遢唔難，最重要點樣清潔，佢發現可樂幫到手，果然好快就洗乾淨啦！」

C AllStar在「2021年度叱咜樂壇流行榜頒獎典禮」的「我最喜愛的組合」打入8強。

C AllStar在「2021年度叱咜樂壇流行榜頒獎典禮」的「我最喜愛的組合」打入8強，與Dear Jane、RubberBand、MIRROR、ERROR齊爭奪獎項。另外除了推出新專輯，「留低的與重生的 C AllStar Archive」展覽明天於商場揭幕，更會即唱為粉絲獻唱多首新歌。