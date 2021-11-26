叱咤2021｜MIRROR獨佔我最喜愛男歌手四席　Edan新人姿態直入五強

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今日（26/11）中午結束「叱咤樂壇我最喜愛的」男、女歌手、組合第一階段投票，並隨即公布最後五強。當中男團MIRROR成績最好，不但順利躋身組合最後五強，在男歌手獎項方面也鎖定四席。

MIRROR不但打入我最喜愛的組合最後五強，更在我最喜愛的男歌手五強中穩佔四席！（陳順禎攝）

張敬軒晉級一打四

男歌手方面，除了人氣一直高企的姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）和陳卓賢（Ian）外，今年樂壇新人呂爵安（Edan）也順利擊敗隊友柳應廷（Jer）、另一男新人張天賦（MC）和林家謙等歌手晉級，代表MIRROR在五強中佔4席。張敬軒則成為唯一一位成功晉級的非MIRROR歌手，今次是軒仔第14次入圍。

男歌手五強形成張敬軒一打四的局面。

MIRROR和樂隊Dear Jane也一如預期，分別連續4年及9年打入組合最後五強，另一男團C AllStar也繼2017年度後再次殺入五強，將與首度入圍的ERROR及MC $oho & Kidney爭奪獎項。女歌手方面，上年得主林二汶未能成功晉級，衛冕失敗。而陳凱詠（Jace）和陳蕾則首度入圍最後五強，將與Serrini、方皓玟和鄭欣宜爭奪我最喜愛的女歌手，當中又以方皓玟第5度入圍最多。「叱咤樂壇我最喜愛的」男、女歌手、組合第二階段投票下周一（29/11）中午開始，屆時歌迷可分別從男、女歌手及組合最後五強中，一人一票揀選最愛，決定叱咤樂壇我最喜愛的男、女歌手及組合。