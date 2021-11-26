叱咤2021｜C AllStar對贏我最喜愛組合隨緣：MIRROR、ERROR好勁

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今日（26/11）公布「叱咤樂壇我最喜愛的組合」最後5強名單，當中包括今年重組的C AllStar，他們將透過下星期進行的第二階段投票，與MIRROR、ERROR、Dear Jane及MC $oho & KidNey爭奪殊榮。

C AllStar與MIRROR、ERROR、Dear Jane及MC $oho & KidNey入圍我最喜愛組合最後5強。

C AllStar今日在尖沙咀為其新專輯《人類世》的延伸展覽舉行開幕禮，並即席演繹碟內新歌。四子在開幕禮前接受《01眾樂迷》專訪時，談到再次躋身我最喜愛組合5強，釗峰（梁釗峰）坦言過去也不時經歷這個階段，認為一切只能隨緣：「呢個係靠網民投出嚟㗎嘛，我哋係完全控制唔到。」On仔也有同感，認為能夠入圍已經足夠：「始終過咗4年，唔知道喜愛我哋嘅人仲有幾多，所以入到5強已經好好，今朝起身見到賽果，好開心，好多謝大家支持。」

On仔坦言不知道在休團4年期間，C AllStar會否流失歌迷。（葉志明攝）

C AllStar坦言今年希望能在樂壇頒獎禮有斬獲，不過On仔認為獎項是其次，能在頒獎禮舞台上唱歌才是最重要：「幾位兄弟都好耐冇試過一齊參加頒獎禮，如果可以上到台，仲唱埋歌，其實仲開心。（釗峰：台下有好多同行。）一來啦，除咗同行，同大家可以喺一個咁重要嘅日子唱到歌就仲開心。要唱到歌，根據過往經驗，一係攞歌曲獎，一係攞（組合）金獎。」釗峰又笑說：「可能佢改咗制，銀、銅都有得唱，咁都ok嘅。」Jase即笑指：「咁搞法個show會好長喎！」

其實獎項對C AllStar是其次，最重要是能得到上頒獎台唱歌的機會。（葉志明攝）

King直言希望透過獎項報答一年來默默付出的同事，不過談到我最喜愛的組合時就只能隨緣，又坦言：「喺呢個投票年代，MIRROR、ERROR好勁㗎！但係你問係咪有咁多人投我哋，原來真係會有人投畀我哋，咁係畀到我哋好大信心。4年前同依家真係爭太遠，我哋真係唔知依家發生咩事，但係原來仲有咁多人支持我哋。」