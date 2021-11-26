葉巧琳出新專輯做生日禮物　首獲黃偉文填詞：每個字唱入內心深處

今天（26/11）除了是葉巧琳（Mischa）的正日生日外，也是她第二張個人專輯《NEVER TOO LATE, MY PATH Mi WAY》推出的大日子。專輯作為過去3年Mischa演藝事業的小總結，期間她作出了不同嘗試：包括參與《全民造星III》、主持綜藝節目、為動畫配音，也參演出舞台劇演出。不同的嘗試，不僅令外界看到Mischa在不同範疇的可能性，同時也讓Mischa認清自己要行的路：「每個人都有自己條路，夾硬行一條唔適合自己嘅路，就好似著咗對唔合適嘅鞋一樣，所以我學懂安著自己嘅步伐而行，唔會糾結過去，因為唔能夠改變，亦唔會因為其他嘅路看似容易而亂行。」

Mischa今日推出新專輯《NEVER TOO LATE, MY PATH Mi WAY》。

入行9年後Mischa終於在今年舉行了她的處女個唱，而演唱會的口號「Never too late, my path Mi way」也印證了Mischa現在的心態，因此新碟就以這句口號命名。為配合專輯主題，唱片封套的設計亦以她站在雨中的畫面作概念，看似被淋濕的造型，寓意 Mischa被清洗、重塑，也包含了一份拼勁。「今次專輯收錄咗過去 3 年嘅歌曲，係聽得出嘅蛻變！」Mischa在更清晰的路向下繼續勇闖演藝路，也讓樂迷看到的堅定與不屈。

唱片封套的設計以Mischa站在雨中的畫面作概念，看似被淋濕的造型，寓意Mischa被清洗、重塑，也包含了一份拼勁。

說回今次新歌《難道我還未夠難》的製作，要從一個WhatsApp group說起。過去數月Mischa一直埋首於新碟的製作，突然某一日，她被加入一個名為「Round Up Song」的Group裡，當中有監製Edward Chan，還有林奕匡（Phil）。Mischa看到Group的名字，驚喜萬分，因為她知道師兄要為他寫歌了。Mischa還禁不住立刻發了短訊，多謝Phil。

Phil首次為師妹Mischa寫歌。（資料圖片）

「Round Up Song」既是這個三人組的Group名，同時也寓意新歌將總結Mischa這兩年來所經歷的一切。Mischa說：「所以我喺group裡分享咗自己經歷過嘅一啲感受，Phil按住我嘅感受，就送咗一份好溫柔嘅旋律畀我，Wyman將我所想昇華，寫成而家嘅歌詞。當我收到份歌詞時，我喺屋企即刻試唱，點知……哭成淚人。」Mischa一路唱，一路喊，她直言這份感覺很奇妙，可能就是感受到Phil在旋律裡送上的那份溫暖，還有首次為她填詞的Wyman，為她填寫了很實在、貼身的歌詞，結果直入心坎。

Mischa希望以《難道我還未夠難》，鼓勵為期盼而一直奮鬥著的人。

「一份新嘅歌詞，未細讀就已經可以將每一個字唱入我內心深處。唱完之後，我將所剩餘嘅情緒抒發埋之後，我覺得自己輕咗。Wyman係呢首歌裡面加添咗黑暗元素，將現實毫無修飾咁寫出嚟：就算有多努力，都會感到疲累嘅一日，會慨嘆會怨天，要怪就怪條頸太硬，因為有期盼所以疲倦，但我唔會因為疲倦而停止期盼。好赤裸咁將我嘅心聲，完完全全放晒入歌詞裡面。」Mischa希望將《難道我還未夠難》，獻給所有有期盼的人，她說：「我想話畀大家知，身邊都有好多好多同伴，同樣為期盼而一直奮鬥著。」