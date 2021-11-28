天后莫文蔚年度壓軸新歌《愛無所畏》　絕美教堂MV全程iPhone拍攝

天后莫⽂蔚（Karen）日前推出華語情歌《愛無所畏》，於流⾏曲風中完美融入德布⻄（Debussy）的〈⽉光〉（Clair de lune） 等經典古典樂。歌曲由同⾨師弟、亞洲創作新天王周興哲（Eric）量⾝作曲，聯乘臺灣⾦曲獎最佳專輯《拉活…莫⽂蔚》的⿈⾦陣容製作班底——李焯雄填詞、 Terry Chan監製。



Karen最近推出年度壓軸新歌《愛無所畏》。

等待兩年隔空譜寫《愛無所畏》 未來將創作音樂劇

早在兩年多前KKBOX風雲榜「年度風雲歌手」演出時，同門師弟Eric便承諾為師姐莫文蔚量身作曲。去年，身在英國的莫文蔚終於收到歌曲。她坦言，一聽到這首歌就想將它設計成自己的漫畫「莫貓寶⾙」中的⼀⾸情歌，配合漫畫的浪漫愛情線。Karen於是找來監製Terry Chan 隔空溝通整個製作過程，並邀請李焯雄填詞，於今年回到香港完成錄音。

師弟周興哲為Karen度身寫歌，兌現兩年前的承諾。

Karen解釋說：「漫畫『莫貓寶⾙』的最核⼼元素之一就是⽉亮，這一主題每集都會出現，例如：每到⽉圓之夜有事情發⽣，莫貓就會出動來拯救。因此，音樂上，第⼀集就已經出現了⾙多芬的《⽉光奏鳴曲》。周興哲的作曲本身就很淒美、浪漫，加之去年疫情時我在倫敦家中又重新開始練習《⽉光奏鳴曲》、德布⻄的〈⽉光〉等樂曲，於是我就跟Terry 研究想看看怎樣將古典與現代合⽽為⼀。」最終，這⾸長達 5 分鐘的歌曲融合了〈⽉光〉與拉丁⽂的愛情古詩《布蘭詩歌》的第四段〈陽光照耀萬物〉（Omnia Sol temperat），並以五個不同的聲部交疊演唱，令歌曲更加浪漫。

《愛無所畏》融合流行與古典音樂元素。

談及未來計畫，Karen表示目前最⼤的⽬標便是做一個原創⾳樂劇，因為不想只是將外國音樂劇改編成中文版，更希望以原創音樂劇豐富華語⾳樂市場。作為具有國際背景的華語歌手，Karen坦言⾃⼰很幸運，從⼩就有許多機會學習中西音樂，包括鋼琴、古箏等等，雖然自己是流行歌手，但這些積累以及自己監製、編排、設計演唱會的經驗，都將用於未來原創音樂劇的創作和製作。

Karen希望可以製作一個原創音樂劇。

iPhone 13拍攝絕美教堂光影

今年回到上海後Karen又與老搭檔MV導演詹維峰（Jacky）共同設計《愛無所畏》的MV，此次Jacky更以iPhone 13 Pro Max全程拍攝了該支MV。

Jacky坦言，這是第⼀次嘗試使⽤iPhone進⾏MV拍攝，是⼀種全新的挑戰和體驗。不同於傳統攝影機，iPhone拍攝帶來了具有現代感甚至未來感的畫質，很適合與「莫貓寶⾙」漫畫元素容交疊在⼀起，從而變得十分前衛。MV的教堂場景設計了戲劇化、夢幻的光影效果，Karen身著翠綠華服一出場就仿佛走入中世紀歌劇場景。iPhone的拍攝效果也令Jacky十分滿意，尤其是拍攝Karen⾯容時，光影、粒⼦都非常細緻，以致後期調⾊非常順暢，節省了很多時間。同時，廣角鏡也很好地展現了教堂環境豐富度與氣勢。此次拍攝 Jacky 亦以Apple Watch連結操控航拍器，捕捉Karen的表情神態和表演動作。他亦大贊 Karen的專業度，儘管服裝很重，但不辭辛勞配合拍攝。他認為，此次拍攝⽔準非常之⾼，⼀切都配合得天衣無縫，作為移動設備 iPhone 體積⼩的特點有助突破空間限制，拍攝出細膩的視覺效果，未來MV拍攝還會繼續使用。

單曲《愛無所畏》已於11 ⽉ 19 ⽇在 Apple Music 全球上線，樂迷可一睹iPhone鏡頭下，Karen穿著寶⽯、鑲⾦線的亮綠⾊浪漫華服，緩步走進哥德式教堂，在穿過⼤型窗花的陽光下，配合德布⻄的《⽉光》吟唱拉丁⽂《布蘭詩歌》的絕美場景。