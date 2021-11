叱咤2021｜商台女員工流出得獎名單　Anson Lo贏姜濤有歌曲獎攞？

每年來到年底,網上總會流傳一份該年度叱咤頒獎禮的賽果,引起網民激烈討論。最近有位連登網民稱自己從頒獎禮翌日(2/1)回到今天,得知今年叱咤頒獎禮賽果,更說:「你哋之後就會信我係穿越師㗎喇!」



先睇網上流傳,疑似2021年度叱咤頒獎禮得獎名單:

Anson Lo破例贏歌曲獎?

先談名單上的歌曲獎,名單顯示MIRROR成員中,柳應廷(Jer)《狂人日記》和盧瀚霆(Anson Lo)《Megahit》都會得獎,而泳兒(Vincy)則再度失落獎項。不過根據記錄,目前《Megahit》上榜9星期,最高僅得亞軍,相比其他冠軍歌候選,要說歌曲最後能奪獎或許是言之尚早。其實Vincy今年推出的《荊棘海》成績不俗,不但是冠軍歌,上榜周數與至尊歌大熱RubberBand《Ciao》和張敬軒《俏郎君》一樣,都是12星期,比起《Megahit》,《荊棘海》能贏得歌曲獎的機會似乎較大。

C AllStar要贏至尊唱片先問過張敬軒

另一焦點在於至尊唱片大獎,名單稱將由C AllStar憑近期推出的概念大碟《人類世》,力壓軒仔年初推出的《The Brightest Darkness》奪得。至尊唱片大獎將計算每張專輯內的上榜歌播放率,定奪得主誰屬。最近軒仔推出的《On My Way》本來並非收錄在大碟內,不過近日軒仔決定推出SACD版大碟,並將收錄《On My Way》在內的三首新歌。如果最後《On My Way》也計算在內,代表《The Brightest Darkness》和《人類世》一樣,都收錄了5首上榜歌,或許要鬥到最後一刻才能分出勝負。

泳兒難憑一首歌打入女歌手三甲

雖然上文提過,Vincy的《荊棘海》成績不俗,但她其餘兩首作品《孤毒》和《沉溺》表現平平,整體成績或許未夠其他三甲熱門黃妍(Cath)、陳凱詠(Jace)和謝安琪(Kay)突出。三人已經派上年度壓軸作品作最後衝刺,預計憑《I Wish》贏過冠軍歌的Jace可以一口氣衝上銀獎位置,而Kay和Cath則力爭銅獎席位。