叱咤2021｜商台女員工流出得獎名單　Anson Lo贏姜濤有歌曲獎攞？

每年來到年底，網上總會流傳一份該年度叱咤頒獎禮的賽果，引起網民激烈討論。最近有位連登網民稱自己從頒獎禮翌日（2/1）回到今天，得知今年叱咤頒獎禮賽果，更說：「你哋之後就會信我係穿越師㗎喇！」



先睇網上流傳，疑似2021年度叱咤頒獎禮得獎名單：

Anson Lo破例贏歌曲獎？

先談名單上的歌曲獎，名單顯示MIRROR成員中，柳應廷（Jer）《狂人日記》和盧瀚霆（Anson Lo）《Megahit》都會得獎，而泳兒（Vincy）則再度失落獎項。不過根據記錄，目前《Megahit》上榜9星期，最高僅得亞軍，相比其他冠軍歌候選，要說歌曲最後能奪獎或許是言之尚早。其實Vincy今年推出的《荊棘海》成績不俗，不但是冠軍歌，上榜周數與至尊歌大熱RubberBand《Ciao》和張敬軒《俏郎君》一樣，都是12星期，比起《Megahit》，《荊棘海》能贏得歌曲獎的機會似乎較大。

《Megahit》真係唔使贏冠軍歌就有獎攞？（MV截圖）

C AllStar要贏至尊唱片先問過張敬軒

另一焦點在於至尊唱片大獎，名單稱將由C AllStar憑近期推出的概念大碟《人類世》，力壓軒仔年初推出的《The Brightest Darkness》奪得。至尊唱片大獎將計算每張專輯內的上榜歌播放率，定奪得主誰屬。最近軒仔推出的《On My Way》本來並非收錄在大碟內，不過近日軒仔決定推出SACD版大碟，並將收錄《On My Way》在內的三首新歌。如果最後《On My Way》也計算在內，代表《The Brightest Darkness》和《人類世》一樣，都收錄了5首上榜歌，或許要鬥到最後一刻才能分出勝負。

C AllStar日前推出概念大碟《人類世》，隨即成為至尊唱片大獎得主的熱門人選。（葉志明攝）

泳兒難憑一首歌打入女歌手三甲

雖然上文提過，Vincy的《荊棘海》成績不俗，但她其餘兩首作品《孤毒》和《沉溺》表現平平，整體成績或許未夠其他三甲熱門黃妍（Cath）、陳凱詠（Jace）和謝安琪（Kay）突出。三人已經派上年度壓軸作品作最後衝刺，預計憑《I Wish》贏過冠軍歌的Jace可以一口氣衝上銀獎位置，而Kay和Cath則力爭銅獎席位。