Disney+邀《魔戒》導演製作披頭四紀錄片　60小時絕密片段曝光

英國傳奇樂隊The Beatles披頭四自1970年解散至今已逾半世紀，但對全球音樂及流行文化的影響力及受歡迎程度多年來有增無減。適逢今年披頭四成立61年及專輯《Let It Be》發行50周年，Disney+特別製作原創紀錄片《披頭四：狂熱回歸》（The Beatles：Get Back），將從未曝光的60小時片段及超過150小時未播出聲帶收錄在內，以全新角度展現1969年披頭四製作最後一張專輯《Let It Be》時期的點滴。

《The Beatles：Get Back》已在日前登陸Disney+。（紀錄片海報）

紀錄片由《魔戒》系列金像導演Peter Jackson執導，片中能見到在1970年上映的紀錄片電影《Let It Be》，未有呈現的成員之間歡樂愉快一面，更會史上首度展現無間斷42分鐘的天台演唱會The Beatles’ Rooftop。

披頭四成員Paul McCartney、Ringo Starr以及約翰連儂（John Lennon）遺孀小野洋子、George Harrison遺孀Olivia Harrison，連同由2006年開始擔任披頭四相關音樂計劃監製的Giles Martin，為拍攝團隊提供意見，有助還原當年情況，有望成為最真實還原披頭四成員當時所感受到的氛圍的作品。

Disney+特別邀請《魔戒》導演Peter Jackson執導紀錄片。（Disney+）

對於紀錄片，Paul McCartney表示導演Peter Jackson非常深入睇研究披頭四的片段後才製作的，亦很高興紀錄片展現了有關披頭四結伴創作時的真實情況。Ringo Starr則指四人其實很多時候都是笑着演奏音樂：「這與（1970 年）上映的 《Let It Be》 電影不太相同。我認為導演Peter Jackson會將其展現。」另外，導演透露舊有片段提供了貼身及個人化的角度，去了解披頭四職業生涯上的開創性時刻。除了顯示樂隊成員之間的熱情與歡樂，他們的互動都能打動人心。