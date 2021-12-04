Meanwhile｜Dear Jane玩人浪 6號@RB衝落台與觀眾狂歡

Dear Jane特別挑選了《羽毛鱗刺》、《別說話》等舊作。（葉志明攝）

在中環海濱的《Meanwhile 2021》戶外音樂會，今日（4/12）來到最後一日。在MC $oho & KidNey後，由前觸執毛主音Jan Curious領軍的樂隊R.O.O.T在7時半現身。他笑說這段時間是觀眾的休息時間：「我好明白大家嘅心情，大家睇完野佬同MC $oho & KidNey之後覺得好high，然後陣間想睇埋Dear Jane同RubberBand，但係依家就想唞一陣。」他們接連送上《Boys & Girls》、《人間有愛》、《Para Salud》、《Love Me Like That》、《All Of Me》、《非洲的60秒》和《宜蘭食雪糕》。

Dear Jane特別挑選了《羽毛鱗刺》、《別說話》等舊作。（葉志明攝）

Dear Jane先在8時15分登場，並以《最後一間唱片舖》和《羽毛鱗刺》與觀眾打招呼，更在主音Tim的指揮下與觀眾玩人浪，非常享受戶外氣氛。在送上《寧願當初不相見》及《別說話》兩首慢歌後，他坦言已經很久沒出席過戶外演唱會，這次更要見到眾多觀眾，覺得非常開心。他們再以《聖馬力諾之心》、《人類不宜飛行》和《銀河修理員》結束。

6號走落台唱歌，同觀眾近距離接觸。（葉志明攝）

RubberBand則在9時壓軸登場，在《前面尚有一萬里》後，主音6號感謝觀眾留到現在，又稱讚今日曾出場的音樂單位：「我覺得佢哋每一個都好正，每一個都為香港樂壇耕耘緊，但係最重要嘅都係你哋，冇你哋入場就冇乜意思，好似今朝綵排對住空凳唱咁，但係今晚見到你哋，就變咗另一番景象。」除了《你和我》外，RubberBand更唱起未派台作品《朝著大海》，其後又送上《城市當代配樂團》和《阿波羅》，期間6號更走到台下，在圍欄前與觀眾近距離接觸。在演唱《Ciao》前，他透露將在約半個月後出新歌，內容與這首今年唯一一首作品互相呼應。他們唱完《未來見》後也呼應觀眾Encore的訴求，加碼獻唱《發現號》，正式為戶外音樂會劃上完美句號。