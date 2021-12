Meanwhile｜Dear Jane玩人浪 6號@RB衝落台與觀眾狂歡

Dear Jane特別挑選了《羽毛鱗刺》、《別說話》等舊作。(葉志明攝)

在中環海濱的《Meanwhile 2021》戶外音樂會,今日(4/12)來到最後一日。在MC $oho & KidNey後,由前觸執毛主音Jan Curious領軍的樂隊R.O.O.T在7時半現身。他笑說這段時間是觀眾的休息時間:「我好明白大家嘅心情,大家睇完野佬同MC $oho & KidNey之後覺得好high,然後陣間想睇埋Dear Jane同RubberBand,但係依家就想唞一陣。」他們接連送上《Boys & Girls》、《人間有愛》、《Para Salud》、《Love Me Like That》、《All Of Me》、《非洲的60秒》和《宜蘭食雪糕》。

Dear Jane特別挑選了《羽毛鱗刺》、《別說話》等舊作。(葉志明攝)

Dear Jane先在8時15分登場,並以《最後一間唱片舖》和《羽毛鱗刺》與觀眾打招呼,更在主音Tim的指揮下與觀眾玩人浪,非常享受戶外氣氛。在送上《寧願當初不相見》及《別說話》兩首慢歌後,他坦言已經很久沒出席過戶外演唱會,這次更要見到眾多觀眾,覺得非常開心。他們再以《聖馬力諾之心》、《人類不宜飛行》和《銀河修理員》結束。

6號走落台唱歌,同觀眾近距離接觸。(葉志明攝)

RubberBand則在9時壓軸登場,在《前面尚有一萬里》後,主音6號感謝觀眾留到現在,又稱讚今日曾出場的音樂單位:「我覺得佢哋每一個都好正,每一個都為香港樂壇耕耘緊,但係最重要嘅都係你哋,冇你哋入場就冇乜意思,好似今朝綵排對住空凳唱咁,但係今晚見到你哋,就變咗另一番景象。」除了《你和我》外,RubberBand更唱起未派台作品《朝著大海》,其後又送上《城市當代配樂團》和《阿波羅》,期間6號更走到台下,在圍欄前與觀眾近距離接觸。在演唱《Ciao》前,他透露將在約半個月後出新歌,內容與這首今年唯一一首作品互相呼應。他們唱完《未來見》後也呼應觀眾Encore的訴求,加碼獻唱《發現號》,正式為戶外音樂會劃上完美句號。