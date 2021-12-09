MC張天賦《記憶棉》被強行落榜：見首歌上唔到榜都頗為失望

各大樂壇頒獎禮舉行在即，近日有傳MC張天賦嘅新歌《記憶棉》在商台一周播了九次，但被踢出排行榜；反觀林奕匡的《解答》和陳柏宇的《對得起自己》分別只有五次及六次播放率，卻榜上有名，疑似遭到打壓。

MC今午現身尖沙咀出席品牌活動，獲近日fans撐場。（梁碧玲攝）

MC今午（9日）出席品牌活動時，表示有留意相關報道，並坦言感到失望。「見到首歌上唔到榜都頗為失望，但畢竟自己唔清楚佢嘅制度、點計分，所以都係交俾公司處理，自己做好自己音樂就可以。」MC表示未有因而特別過問公司，因為他相信自己的團隊會為他爭取最好的成績。「同埋唔會因為咁影響我信心，我好用心去做呢隻歌，我好鍾意《記憶棉》。」新歌被打壓，對手之一嘅Edan （呂爵安）被指係最大受惠者，MC表示：「Edan 多fan ，佢拎到都係開心同值得 ，但自己唔會擔心因為咁而拎唔到。」

提到下星期一連兩日舉行的粉絲見面會，是否可以藉此造勢，MC笑言沒有多想，純粹認為係開心事。「其實所有嘢都發生得好快，今年出道，可以做到5首歌，又出到碟、仲可以開埋騷，呢個係最直接分享到我嘅音樂同快樂嘅一件事。」

在《造星4》已出局嘅Ash亦有份出活動，但到場後以好趕時間為由拒絕做訪問，連大合照部分都無參與。（梁碧玲攝）

其實MC除咗下午有活動之外，今晚亦會與洪嘉豪、林家謙等人出席另一品牌活動，一日連走兩場，足見受上歡迎程度。「最近都真係比較多嘢做，都有同公司講俾啲時間我做音樂，同埋都想做gym，當然最想係放假。」