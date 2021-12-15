馮允謙新碟封面包裝成血包超有創意　鬼屋取景勁細膽：一步一驚心

馮允謙（Jay Fung）新碟《LIFE LINE》昨日（14日）推出，承接碟內《思念即地獄》、《因愛之罪名》和《一步一悔過》的「吸血鬼愛情故事」系列，唱片特別包裝成「血包」，而唱片封面更於香港著名鬼屋拍攝，自言細膽怕鬼，站在鬼屋門外拍攝的Jay Fung一步一驚心，坦言：「早知嚟鬼屋影相，我一定Say No！」

馮允謙新碟封面包裝成血包超有創意。

穿上黑色大褸的Jay，坐上黑色古董車拍攝：「今次唱片收錄六首歌曲，除咗『吸血鬼』系列，《思念即地獄》、《因愛之罪名》和《一步一悔過》，同埋啱啱推出新歌《冬日寂寞考》廣東話及英文版，以及一首未發表過嘅《生不逢時》。呢張唱片第一首派台歌《思念即地獄》MV裡面出，我坐喺一部50年代古董車，剛巧今次唱片設計師都有一部古董車珍藏，借畀我拍攝唱片相，就好似一個呼應，感覺就更加連貫。」唱片包裝設計非常揼本：「吸血鬼當然同『血』有關，所以包裝似『血包』，另外，因為『子彈』貫穿咗吸血鬼係列三步曲嘅MV，所以唱片套設計成製造子彈嘅機器。」而這個設計同時寓意Jay Fung蓄勢待發，預祝他在樂壇成績百發百中。

除了造型和古董車，今次拍攝選在神秘感十足的上環高街，當Jay在傳說鬼屋舊址前拍攝時心裡非常害怕：「我嚟到先至知道係鬼屋，如果一早知道我肯定Say No，但依家太遲啦！」他自嘲細膽怕鬼，就算在門外拍攝都心驚膽顫。挑戰Jay膽量的還有在香港駕駛，他笑說：「我17歲在加拿大已考車牌，但返嚟香港好少開車，因為道路和泊車位都好狹窄，其他車又快，所以好驚，加上朋友都笑我太禮讓，其他車都走晒我仲未出到大路，所以我唔敢喺香港揸車。」話雖如此，Jay Fung揚言會好好練習，並考慮買車代步，放假時帶父母遊車河。