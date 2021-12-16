馮允謙座談會談新專輯創作概念　希望樂迷聽歌時能得到陪伴和勇氣

馮允謙（Jay Fung）於日前（13/12）聯同製作團隊出席由音樂平台MOOV舉辦的《國泰呈獻：MOOV優先場 - 馮允謙》，大談全新專輯《LIFE / LINE》的創作概念，並與樂迷即場互動兼表演新碟歌曲。

適逢MOOV十五周年，特別舉辦《國泰呈獻：MOOV優先場 - 馮允謙》大談新專輯。

Jay的新專輯《LIFE / LINE》別具意義，專輯靈感均來自Jay從人生見聞中得到最真實的感受和啟發。並希望樂迷能於專輯內每一首歌曲及歌詞細節，得到陪伴和勇氣，與大家共同面對遇到的不同困難和挫折。

大會更邀請了串連故事概念與廣播劇創作的填詞人Oscar Lee、打造全新曲風面貌的編曲監製T-Ma馬敬恆、參與編曲的製作人王雙駿和何秉舜，以及美術總監Kenji擔任嘉賓。向現場樂迷分享解構每首歌的創作點滴和細節。今次活動上更特別加設互動提問環節，樂迷可以親自向Jay分享、發問，把握機會同時進行心靈治療及音樂交流。

Jay不但在活動上為樂迷一連現場演繹吸血鬼三部曲《思念即地獄》、《因愛之罪名》及《一步一悔過》，更為大家帶來《冬日寂寞考》一體雙生的《Lonely Winter》MV首播，現場觀賞MV的另一隱藏結局。專輯的歌曲、劇照、MV與廣播劇，其實都是一脈相承，環環相扣的故事，務求讓觀眾可以更深入吸血鬼獵人Jay故事中的內心世界。 在活動尾聲，必不可少有MOOV優先場的特別環節，Jay親自為每位到場的樂迷於專輯上簽名及一起合照留念，離場時每位樂迷均滿載而歸。