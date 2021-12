姜濤與AGA合作炮製「混血胎」　笑談孤獨感：沒有食物陪伴最寂寞

姜濤與AGA(江海迦)合作的「混血胎」《I Know》日前面世,《I Know》以R&B作主調,由AGA親自作曲。二人首次合作,主題帶出男女之間想愛不敢愛,相愛卻有距離的寂寞,各自困在內心的角落,不禁問一句:「Now is it over? Is it over?」

姜濤與AGA的「混血胎」面世!

這對新鮮組合,一碰面便很快jam到創作靈感,演唱時感情拿捏到位,一拍即合。AGA表示:「今次的合作是十分夢幻,很快便作了這首歌,而且高效率進行錄音和拍攝MV。」而姜濤對歌曲的感受是:「我對歌詞十分有感覺,我會幻想自己日後拍拖的心情,就會如歌詞所寫,不能讓很多人知道,亦要把關係隱藏,這會是一段有距離的愛情。」

姜濤深情的聲線帶領聽眾遊走曲中的故事,AGA喃喃細語在旁和應,兩人的對唱充滿電影感,展現出如何將內心的距離拉近,如何打破若即若離的缺口,留下的問號等待大家來解答。AGA被問道,第一次作曲給姜濤,會是一首怎樣的情歌呢?她表示:「有跟填詞人陳詠謙溝通,好想知道姜濤深情的一面是怎樣,他在歌曲上演繹會怎樣處理。知道他喜歡R&B,第一次見面後很快就寫了這首歌,自己十分喜歡歌曲的故事,亦是首次跟男歌手合唱,所以覺得很特別,尤其這是一首R&B作品,故事題材也十分新鮮。」

二人在studio寫歌時候已經有「I know I know I know」這句歌詞,姜濤亦設計了一些舞蹈,放在MV當中。MV視覺上會有三間房連在一起,最左面的是AGA,最右面的是姜濤,中間的那間房是兩位一男一女的演員,是一對相愛不敢愛的情人。而AGA和姜濤各自在自己的房間,演繹寂寞的情緒,當中加插了一些姜濤設計的動作和舞步,配合整個氛圍。對於寂寞的見解,姜濤笑說:「我覺得反而是沒有食物的陪伴是最寂寞的時候。」