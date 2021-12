【輕談淺唱不夜天】我最討厭喜愛的聖誕歌？

有人認為聖誕是浪漫、溫馨?或會想起肉桂、棉花糖、薑餅人?也有人認為通處人頭湧湧、無限輪迴、身心俱疲。每年各大商場或消費場所丶一眾媒介丶大街小巷無所不入,由11月開始每天24小時60多天,那百多首聖誕歌都在你耳邊猶如超度般,無限輪迴!

做電台的一年總有幾天要聖誕一番,每次過後也耳鳴一整天,那感覺真有多該死!有很多家傳戶曉的聖誕歌,在全球十大喜愛跟全球討厭的同樣榜上有名。Mariah Carey的《All I want for Christmas Is You》每年穩袋巨額聖誕歌版稅,在2019年英國十大我最討厭聖誕歌也穩守崗位,有很多人覺得聖誕必備的Wham!《Last Christmas》也榜上有名。世界有兩極,無論是熊掌或是砒霜,每個年代,每一年都總有全新製品是舊酒新瓶,挑戰成為最喜歡/最討厭的聖誕傳統。所以我也湊一湊熱鬧,推介本人心中數首既愛且恨的聖誕傳統吧!

Joni Mitchell《River》

應景地表現了有多麼想逃開萬惡的節日氣氛。

這是出自Joni Mitchell 1971年的專輯《Blue》。

享受在普世歡騰的日子中獨愛一個人的異類推介,誰說節日必須朋友相聚、戀人擁抱?享受獨處安靜的自由,諷刺著害怕「一個人」的大夥兒,淺嘗別人都在歡欣鼓舞,自己卻無法融入的感覺,過一個淡淡哀愁的聖誕。這是出自Joni mitchell 1971年的專輯《Blue》,亦是她其中最廣為人知的一首單曲,無論流行、民謠、爵士也有出現重新制定版本,重唱歌手更是不能盡錄。

The Pogues《Fairytale Of New York》

組合The Pogues於1987年以單曲發行Fairytale of New York》

The Pogues 《Fairytale of New York》讓你感受一個苦澀帶甜(bitter sweet)的聖誕。

Ed Sheeran及Anne-Marie翻唱的版本也同樣精彩。

這是一首愛爾蘭風格二重唱式民謠,組合The Pogues於 1987年以單曲發行。內容講述在燦爛的聖誕夜,一個愛爾蘭人在紐約拘留所回憶着甜蜜過去的故事,讓你感受一個苦澀帶甜(bitter sweet)的聖誕。在英國和愛爾蘭的各民意調查中《Fairytale Of New York》被認為是最好及播放次數最多的聖誕歌。後來當然也出現過無數重唱版,其中於電影《P.S. I love you》以讀白形式呈現,更使人感動落淚;2020年Jon Bon Jovi翻唱的版本也同樣精彩。

Jimmy Boyd《I Saw Mommy Kissing Santa Claus》

Jimmy Boyd《I Saw Mommy Kissing Santa Claus。

在Billboard流行單曲榜上排名。

原唱者是13歲的Jimmy Boy。

收錄在1970年的專輯《Jackson 5 Christmas Album》中。

原唱者是當年只有13歲的Jimmy Boy,同年(1952年)12月在Billboard流行單曲榜上排名第一,1953年11月在英國排行榜上排名第3位。這首歌是一個孩子描述窺見媽媽在聖誕松圈(mistletoe)下親吻聖誕老人,主角並不知道聖誕老人只是他穿著戲服的父親。有人說這首歌是依據英國習俗,女生在裝飾mistletoe時巧遇她的男生,男生便要給女生一個吻,因而讓主角引起誤會,也有人打趣說是媽媽偷情了!此曲發佈時曾遭到波士頓羅馬天主教會的譴責禁播,理由是將接吻與聖誕節混為一談。後來經過解釋後禁令才被解除。較多人認識的翻唱版是The Jackson Five版本,收錄在1970年的專輯《Jackson 5 Christmas Album》中,恰巧主唱的Michael Jackson當時也只有12歲 。《I Saw Mommy Kissing Santa Claus》可算是聖誕歌中的幽默之選。

The New Seekers《I'd Like to Teach the World to Sing》

「I’d Like to Buy the World a Coke……」這句廣告歌詞不感陌生,它就是「可口可樂」一個名為《Hilltop》的經典電視廣告主題曲。

原唱是1971年Susan Shirley的《True Love And Apple Pie》。

The New Seekers 版本。

The Hillside Singers版本。

1977年的聖誕節還是小孩的我,看着電視廣告中一群不同種族的哥哥姐姐,手拿白色蠟燭排列成聖誕樹的三角形坐著唱歌,「Buy the World a Coke」,心裏想着:「這就是聖誕節!」這更是我心中的經典聖誕歌!這廣告系列的第一個版源於1971年《I‘d Like to Buy the World a Coke》,歌曲背景有點複雜,原因是廣告歌本身並非原創,真正的原唱是1971年Susan Shirley《True Love And Apple Pie》,之後改編成廣告歌,後來再改成《I'd like to teach the world to sing》。當時一共出現了兩個版本,分別是由The New Seekers跟The Hillside Singers所演唱。The New Seekers所唱的版本,拿到英國排行榜第1名、美國排行榜第7名,而The Hillside Singers的版本則拿到了美國排行榜第13名。

John Lennon & Yoko Ono《Happy Xmas (War Is Over)》

John Lennon & Yoko Ono《Happy Xmas (War Is Over)》。

1971年單曲《Happy Xmas (War Is Over)》照片由拍攝披頭四《Abby Road》專輯封面的 Iain Macmillan操刀。

John Lennon的《Happy Xmas (War Is Over)》歌詞手稿。

起歌第一句便審問著︰「So this is Xmas, And what have you done?」John Lennon因受夠了White Christmas,而寫下自己的聖誕歌,《Happy Xmas(War is Over)》以「反越戰」為題,1971年與Yoko Ono以Plastic Ono Band名義發行單曲,邀請 The Harlem Community Choir 4 至12歲的孩子擔任伴唱。John Lennon認為政治訊息必須與「蜂蜜」相伴,因此安排純真的兒童歌聲以淺白簡單的歌詞,表達宣傳和平與社會團結。而其中一句歌詞「War is over! If you want it.」則是源於1969年3月25至31日,由John Lennon與Yoko Ono發起的「床上和平運動」(Bed-In for Peace),地點為阿姆斯特丹與蒙特婁旅館,《Give Peace a Chance》單曲也是在這個時期創作完成。如果你喜歡生命中有不能承受的重,就讓我們聽一首有承擔的聖誕歌吧!

