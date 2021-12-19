【輕談淺唱不夜天】我最討厭喜愛的聖誕歌？

有人認為聖誕是浪漫、溫馨？或會想起肉桂、棉花糖、薑餅人？也有人認為通處人頭湧湧、無限輪迴、身心俱疲。每年各大商場或消費場所丶一眾媒介丶大街小巷無所不入，由11月開始每天24小時60多天，那百多首聖誕歌都在你耳邊猶如超度般，無限輪迴！
做電台的一年總有幾天要聖誕一番，每次過後也耳鳴一整天，那感覺真有多該死！有很多家傳戶曉的聖誕歌，在全球十大喜愛跟全球討厭的同樣榜上有名。Mariah Carey的《All I want for Christmas Is You》每年穩袋巨額聖誕歌版稅，在2019年英國十大我最討厭聖誕歌也穩守崗位，有很多人覺得聖誕必備的Wham!《Last Christmas》也榜上有名。世界有兩極，無論是熊掌或是砒霜，每個年代，每一年都總有全新製品是舊酒新瓶，挑戰成為最喜歡／最討厭的聖誕傳統。所以我也湊一湊熱鬧，推介本人心中數首既愛且恨的聖誕傳統吧！
Joni Mitchell《River》
享受在普世歡騰的日子中獨愛一個人的異類推介，誰說節日必須朋友相聚、戀人擁抱？享受獨處安靜的自由，諷刺著害怕「一個人」的大夥兒，淺嘗別人都在歡欣鼓舞，自己卻無法融入的感覺，過一個淡淡哀愁的聖誕。這是出自Joni mitchell 1971年的專輯《Blue》，亦是她其中最廣為人知的一首單曲，無論流行、民謠、爵士也有出現重新制定版本，重唱歌手更是不能盡錄。
The Pogues《Fairytale Of New York》
這是一首愛爾蘭風格二重唱式民謠，組合The Pogues於 1987年以單曲發行。內容講述在燦爛的聖誕夜，一個愛爾蘭人在紐約拘留所回憶着甜蜜過去的故事，讓你感受一個苦澀帶甜（bitter sweet）的聖誕。在英國和愛爾蘭的各民意調查中《Fairytale Of New York》被認為是最好及播放次數最多的聖誕歌。後來當然也出現過無數重唱版，其中於電影《P.S. I love you》以讀白形式呈現，更使人感動落淚；2020年Jon Bon Jovi翻唱的版本也同樣精彩。
Jimmy Boyd《I Saw Mommy Kissing Santa Claus》
原唱者是當年只有13歲的Jimmy Boy，同年（1952年）12月在Billboard流行單曲榜上排名第一，1953年11月在英國排行榜上排名第3位。這首歌是一個孩子描述窺見媽媽在聖誕松圈（mistletoe）下親吻聖誕老人，主角並不知道聖誕老人只是他穿著戲服的父親。有人說這首歌是依據英國習俗，女生在裝飾mistletoe時巧遇她的男生，男生便要給女生一個吻，因而讓主角引起誤會，也有人打趣說是媽媽偷情了！此曲發佈時曾遭到波士頓羅馬天主教會的譴責禁播，理由是將接吻與聖誕節混為一談。後來經過解釋後禁令才被解除。較多人認識的翻唱版是The Jackson Five版本，收錄在1970年的專輯《Jackson 5 Christmas Album》中，恰巧主唱的Michael Jackson當時也只有12歲 。《I Saw Mommy Kissing Santa Claus》可算是聖誕歌中的幽默之選。
The New Seekers《I'd Like to Teach the World to Sing》
1977年的聖誕節還是小孩的我，看着電視廣告中一群不同種族的哥哥姐姐，手拿白色蠟燭排列成聖誕樹的三角形坐著唱歌，「Buy the World a Coke」，心裏想着：「這就是聖誕節！」這更是我心中的經典聖誕歌！這廣告系列的第一個版源於1971年《I‘d Like to Buy the World a Coke》，歌曲背景有點複雜，原因是廣告歌本身並非原創，真正的原唱是1971年Susan Shirley《True Love And Apple Pie》，之後改編成廣告歌，後來再改成《I'd like to teach the world to sing》。當時一共出現了兩個版本，分別是由The New Seekers跟The Hillside Singers所演唱。The New Seekers所唱的版本，拿到英國排行榜第1名、美國排行榜第7名，而The Hillside Singers的版本則拿到了美國排行榜第13名。
John Lennon & Yoko Ono《Happy Xmas (War Is Over)》
起歌第一句便審問著︰「So this is Xmas, And what have you done?」John Lennon因受夠了White Christmas，而寫下自己的聖誕歌，《Happy Xmas(War is Over)》以「反越戰」為題，1971年與Yoko Ono以Plastic Ono Band名義發行單曲，邀請 The Harlem Community Choir 4 至12歲的孩子擔任伴唱。John Lennon認為政治訊息必須與「蜂蜜」相伴，因此安排純真的兒童歌聲以淺白簡單的歌詞，表達宣傳和平與社會團結。而其中一句歌詞「War is over! If you want it.」則是源於1969年3月25至31日，由John Lennon與Yoko Ono發起的「床上和平運動」（Bed-In for Peace），地點為阿姆斯特丹與蒙特婁旅館，《Give Peace a Chance》單曲也是在這個時期創作完成。如果你喜歡生命中有不能承受的重，就讓我們聽一首有承擔的聖誕歌吧！
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